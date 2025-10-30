Псковcкая обл.
Общество

В тисках прокрастинации: как перезагрузить свой мозг и повысить продуктивность работы?

30.10.2025 22:05|ПсковКомментариев: 0

Психолог Елена Горелова рассказала о продуктивности и способах борьбы с отвлекающими факторами и дала несколько рекомендаций, которые помогают свести к минимуму негативное влияние этих раздражителей на наш разум и на работу.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Исследования показывают, что офисные работники теряют в среднем 2,1 часа в день из-за различных отвлекающих факторов, пишет «RuNews24.ru». Эти прерывания могут варьироваться от телефонных звонков до незначительных разговоров с коллегами. Наиболее тревожным фактом является то, что люди отвлекаются каждые 11 минут, а возвращение к работе после отвлечения требует около 25 минут. Это означает, что рабочий процесс становится разорванным, а мысли рассеиваются.

Елена Горелова подчеркивает, что недостаток сосредоточенности не только раздражает, но и истощает умственные ресурсы.

 

«Каждый раз, когда мы отвлекаемся, мы теряем не только время, но и возможность глубоко осмыслить задачу, что может привести к ошибкам и снижению качества выполнения работы».

Чем больше факторов отвлекает нас, тем меньше энергии мы имеем для выполнения сложных задач, таких как планирование или креативное мышление. Мысли теряются, а внимательность снижается. Если мы отвлекаемся многократно в течение рабочего часа, продуктивные размышления занимают лишь небольшую долю времени.

Психолог отмечает, что для выполнения умственных задач требуется значительное количество энергии. Она рекомендует отключать все устройства связи и максимально блокировать внешние отвлекающие факторы в период выполнения сложной умственной работы. Такой подход позволяет сосредоточиться и использовать свои ментальные ресурсы более эффективно.

Эксперт напоминает, что мозг естественным образом тянется к легким, быстрым и доступным стимулам.

 

«Это делает борьбу с отвлекающими факторами еще более сложной. Мы, как правило, предпочтем развлечения и легкие задачи вместо углубленной аналитической работы. Это может быть сравнимо с выбором между болью и удовольствием — мы склонны искать то, что вызывает приятные ощущения, и отвлекаемся от более сложных и трудоемких задач».

В мире, насыщенном отвлекающими факторами, продуктивность становится настоящим искусством. Создание условий для продуктивности требует усилий и стратегии, но в конечном итоге укрепляет наши способности и помогает достигать поставленных целей. Важнее всего — это умение контролировать свое внимание и сознательно сосредоточиться на задачах, которые действительно имеют значение.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
