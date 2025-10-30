Число авиарейсов между Псковом и Москвой сократилось с 14 до 10 в неделю, эти изменения уже вступили в силу с 26 октября, с началом осенне-зимнего расписания. Причиной сокращения стала нехватка самолетов. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов.
По его словам, псковичи привыкли, что утром можно было улететь в Москву, а вечером улететь. Однако теперь это будет возможно не каждый день.
«Временные неудобства будут», - подчеркнул спикер.
В перспективе, с началом летней навигации, ожидается возвращение и возможное увеличение числа рейсов.
«Мы очень надеемся, что с начала летней навигации всё возобновится, ещё и добавится. Поэтому ждём», - заключил Артем Тарасов.