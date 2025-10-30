Общество

Работники следственных изоляторов отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 31 октября, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и работники следственных изоляторов и тюрем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Свои истоки эта дата берёт в 1963 году, когда коллегией министерства охраны общественного порядка РСФСР было принято решение о создании следственных изоляторов (СИЗО), как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы.

14 сентября 2006 года бывший директор ФСИН России Юрий Калинин подписал приказ, согласно которому 31 октября объявили профессиональным праздником — «Днем работников СИЗО и тюрем».

Сегодня на территории Псковской области тюрем нет. В структуре псковского УФСИН - два следственных изолятора: псковский СИЗО-1 и СИЗО-2 в городе Великие Луки.

«Работа сотрудников следственных изоляторов требует особой стойкости характера, мужества, честности и справедливости, потому что именно они обеспечивают реализацию важной функции - содержание под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», - отметили в УФСИН.

Руководство, совет ветеранов, личный состав управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области поздравляет всех сотрудников, работников и ветеранов учреждений с профессиональным праздником.