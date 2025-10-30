Общество

На складе в Псковской области в партии луковиц тюльпанов обнаружили вредителя

На складе временного хранения в Псковской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии луковиц тюльпанов сорта «Карри» (22 000 штук), выращенных в Германии, было выявлено живое имаго насекомого, по морфологическим признакам схожего с карантинным вредным организмом, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Были проведены лабораторные исследования, по итогам которых в луковицах цветов подтверждено наличие карантинного объекта – западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

В целях недопущения распространения карантинных объектов в Российской Федерации выпуск заражённых цветов на территорию страны запрещен, по решению собственника подкарантинная продукция будет уничтожена.