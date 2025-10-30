Общество

26 женщин выйдут на сцену в борьбе за выход в финал «Мисс и Миссис Псков»

Полуфинал фестиваля красоты и грации «Мисс и Миссис Псков-2025» состоится в Пскове 2 ноября в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». После месяца интенсивных мастер-классов и репетиций под руководством команды проекта 26 участниц готовятся продемонстрировать все, чего они достигли за это время, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фотографию предоставили в дирекции конкурса «Мисс Псков»

Полуфинал станет решающим этапом, где конкурсантки должны доказать свою состоятельность и завоевать право выступить в финале. В рамках шоу девушки категории «Мисс» и леди категории «Миссис» представят зрителям и жюри эффектное дефиле, а также расскажут о себе, своих семьях, увлечениях и жизненных стремлениях.

Особой частью программы станет показ коллекции вечерних платьев от бренда ViktoriaVist и изысканных ювелирных украшений от салона «SИЯЙ».

Зрители не останутся в стороне: у них будет уникальная возможность повлиять на результат шоу. В обеих категориях пройдет зрительское голосование, по итогам которого будут выбраны свои «Королевы полуфинала».

Начало шоу в 17:00. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.

Напомним, финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2025» состоится 25 ноября и пройдет в СРП «Простория». Почетными гостями церемонии финала станут Миссис Россия 2025 — Екатерина Семенова, Миссис Москва 2025 — Марина Куклачева, Миссис Россия 2022 — Нина Банная, бессменный директор и организатор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» — Алла Маркина и еще более 100 королев из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска и других городов.