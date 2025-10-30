Большинство псковичей поддержали идею ежегодной компенсации за неотгулянный отпуск — опрос

63% псковичей проголосовали за ежегодную выплату компенсаций за неиспользованные дни отпуска. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города. Опрос проводился с 24 по 30 октября.
Депутаты партии «Новые люди» обратились к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением выплачивать сотрудникам денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года.
Большинство псковичей (63%) поддержало предложение:
Против выступили 13% горожан, еще 24% затруднились с ответом:
Мужчины несколько чаще женщин одобряют инициативу депутатов. Среди горожанок в два раза больше противниц идеи. Молодежи до 35 лет перспектива кажется более привлекательной, чем тем, кто старше. Горожане с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц критикуют предложение чаще тех, кто зарабатывает больше.
Среди работников, у которых к концу года останутся неиспользованные дни отпуска, уровень поддержки инициативы достигает 72%, что значительно выше, чем среди тех, у кого таких дней не останется (62%). И это логично, поскольку предложение напрямую отвечает их интересам.