Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Новогодний корпоратив
вишневый сквер
Денис Иванов об округе №15
Как устроить свидание мечты?
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Гастроужин «Традиции русского застолья»
«Гельдт» «Счастливый столик»
Завершается строительство «Надвратного дома»
развивающие секции для детей
где подают лучший завтрак
ESG-активность на Некрасова
О новый местах для туристов
 
 
 
ещё Общество 30.10.2025 16:210 В Пскове высадили «умный» сквер на улице Некрасова. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.11.2025 10:230 Составлен типичный портрет жертвы мошенника в Псковской области 01.11.2025 10:180 Компании рекордно увеличили найм внештатных сотрудников 01.11.2025 09:520 Большинство псковичей поддержали идею ежегодной компенсации за неотгулянный отпуск — опрос 01.11.2025 09:500 Ноябрь практически на всей территории РФ будет теплее нормы 01.11.2025 09:260 Сокращенный рабочий день начался у россиян
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 27.10.2025 09:550 Татьяна Мартынова оставила должность заместителя гендиректора ТКД
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Большинство псковичей поддержали идею ежегодной компенсации за неотгулянный отпуск — опрос

01.11.2025 09:52|ПсковКомментариев: 0

63% псковичей проголосовали за ежегодную выплату компенсаций за неиспользованные дни отпуска. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города. Опрос проводился с 24 по 30 октября.

Депутаты партии «Новые люди» обратились к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением выплачивать сотрудникам денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года.

Большинство псковичей (63%) поддержало предложение:

  • «Должно быть право выбора каждого человека — отдыхать или получить компенсацию»;
  • «Сейчас ставки по вкладам высокие, этими деньгами можно выгодно распорядиться».

Против выступили 13% горожан, еще 24% затруднились с ответом:

  • «Работодатели будут этим злоупотреблять. Не давать уйти в отпуск, а просто выплачивать деньги за него в конце года»;
  • «Отпуск — это отдых. Работать без отдыха нельзя, а там, где работа связана с риском для жизни и здоровья, в принципе недопустимо»;
  • «У кого зарплата серая — будут получать копейки».

Мужчины несколько чаще женщин одобряют инициативу депутатов. Среди горожанок в два раза больше противниц идеи. Молодежи до 35 лет перспектива кажется более привлекательной, чем тем, кто старше. Горожане с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц критикуют предложение чаще тех, кто зарабатывает больше.

Среди работников, у которых к концу года останутся неиспользованные дни отпуска, уровень поддержки инициативы достигает 72%, что значительно выше, чем среди тех, у кого таких дней не останется (62%). И это логично, поскольку предложение напрямую отвечает их интересам.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 222 человека
01.11.2025, 10:230 Составлен типичный портрет жертвы мошенника в Псковской области 01.11.2025, 10:180 Компании рекордно увеличили найм внештатных сотрудников 01.11.2025, 10:000 «Изборские истории» с Александром Донецким: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима 01.11.2025, 10:000 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове
01.11.2025, 09:580 В Пскове задержали 35-летнего мужчину за кражу алкоголя 01.11.2025, 09:520 Большинство псковичей поддержали идею ежегодной компенсации за неотгулянный отпуск — опрос 01.11.2025, 09:500 Ноябрь практически на всей территории РФ будет теплее нормы 01.11.2025, 09:260 Сокращенный рабочий день начался у россиян
01.11.2025, 09:200 Совет ветеранов Псковского района переизбрал председателя 01.11.2025, 09:140 Светофор не работает на месте смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025, 09:000 В России начал использоваться новый инновационный анестетик 01.11.2025, 08:540 Названо самое длинное слово в русском языке
01.11.2025, 08:400 Арестованная в Пскове за содействие «Азову»* девушка признала вину 01.11.2025, 08:200 Как справиться с сонным параличом, рассказали в псковском облздраве 01.11.2025, 08:000 Парастас ко дню Димитриевской родительской субботы совершили в Псково-Печерском монастыре 01.11.2025, 07:300 День судебного пристава отмечается в России сегодня
01.11.2025, 07:000 Всемирный день мужчин отмечается 1 ноября 01.11.2025, 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 31.10.2025, 22:000 Как с помощью пластики не потерять лицо и улучшить качество жизни, рассказал хирург 31.10.2025, 21:400 В Великих Луках продолжается осенний месячник по благоустройству территории
31.10.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 1 ноября 31.10.2025, 21:000 В прокуратуре Псковской области подвели итоги работы за 9 месяцев 31.10.2025, 20:400 В Псковской епархии подведены итоги конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 31.10.2025, 20:200 В псковском СИЗО открыли памятный знак в честь 220-летия со дня основания учреждения
31.10.2025, 20:060 В посёлке Локня Псковской области произошёл серьёзный прорыв теплотрассы 31.10.2025, 20:000 На трассе «Псков» под Гатчиной ограничивают скорость до 40 км/ч на год  31.10.2025, 19:480 Антон Мороз обсудил создание ТОС на Вокзальной, 48 31.10.2025, 19:400 Одиннадцатиклассник из Великих Лук прошёл отборочный тур олимпиады по агрогенетике
31.10.2025, 19:200 Реставраторы псковского музея отметили 50-летний юбилей своей работы 31.10.2025, 19:070 «Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима. ВИДЕО 31.10.2025, 19:000 В Псковской области прививки от гриппа сделали более 140 тысяч человек 31.10.2025, 18:400 День в истории ПЛН. 31 октября
31.10.2025, 18:400 Два столяра представляют Псковскую область в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» 31.10.2025, 18:372 Интерактив: Оазис в городских джунглях 31.10.2025, 18:310 «Чай втроем»: Антон Мороз о посылке из прошлого, замечательном округе и методах борьбы со стрессом. ВИДЕО 31.10.2025, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»
31.10.2025, 18:240 Почётному гражданину Островского района Михаилу Кошелеву исполнился 101 год 31.10.2025, 18:200 Комету SWAN запечатлели над Псковской областью 31.10.2025, 18:130 В новой гостинице Cosmos в Пскове будет 76 рабочих мест 31.10.2025, 18:080 Сергей Шерстобитов планирует стать чиновником на Донбассе
31.10.2025, 18:070 Ушел из жизни зампредседателя Псковского областного суда в отставке Владимир Победов 31.10.2025, 18:000 Пять концертов органной музыки состоятся в Пскове в ноябре 31.10.2025, 17:580 Карина Гусенбекова из Псковской области стала участницей марафона Знание. Наука 31.10.2025, 17:520 В Пскове дело водителя автобуса, воровавшего дизельное топливо, передали в суд
31.10.2025, 17:500 Как могу к вам обращаться? 31.10.2025, 17:500 Псковичей приглашают в путешествие по Рыбникам, «Немецкому берегу» и Примостью 31.10.2025, 17:480 Антон Мороз: ТОСы — это один из самых замечательных проектов региона 31.10.2025, 17:430 В Пскове «Деловая Россия» и «Общественный капитал» договорились о сотрудничестве
31.10.2025, 17:360 26 женщин выйдут на сцену в борьбе за выход в финал «Мисс и Миссис Псков» 31.10.2025, 17:330 Печоры представили в формате аутентичной древнерусской ярмарки в Москве 31.10.2025, 17:310 «Хайпожоры»: Интернет по паспорту и штрафы за рекламу в Instagram*. ВИДЕО 31.10.2025, 17:300 Пскович во второй раз попался полиции пьяным за рулем
31.10.2025, 17:280 Иностранца осудили за контрабанду лома нержавеющей стали в Себежском округе 31.10.2025, 17:220 Руководитель аппарата областного суда Сергей Шерстобитов покидает свой пост 31.10.2025, 17:150 Рак молочной железы: почему важно не пропустить момент 31.10.2025, 17:150 Фальшивку обнаружили в финансовом учреждении Пскова
31.10.2025, 17:110 В главном зале Городского культурного центра Пскова завершили реконструкцию. ФОТО 31.10.2025, 17:070 Более семи тысяч домовладений псковичей подключены к газу в рамках догазификации 31.10.2025, 16:570 Осужденные изготовили новые автобусные остановки для Псковского района 31.10.2025, 16:500 Николай Козловский рассказал об итогах реализации проекта «Историческая память»
31.10.2025, 16:450 Фотофакт: Фонтан на Четырех углах в Пскове готовят к зиме 31.10.2025, 16:420 На складе в Псковской области в партии луковиц тюльпанов обнаружили вредителя 31.10.2025, 16:370 Т2 запускает бесплатную безлимитную связь для абонентов, переходящих со своим номером от другого оператора 31.10.2025, 16:340 Проект «Истории героев» Тямшанской гимназии получил новое оборудование
31.10.2025, 16:291 41-я сессия Псковской городской Думы: Увеличение бюджета и новые ТОС 31.10.2025, 16:290 Доброхоты из псковского Федерального казначейства собрали палую листву в парке «Михайловского». ФОТО 31.10.2025, 16:150 Умер сорежиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов 31.10.2025, 16:142 Фотофакт: Карабины вновь сломались на подвесной скамейке на псковской набережной
31.10.2025, 16:020 Из Почта Банка в ВТБ: что нужно знать пенсионерам 31.10.2025, 15:560 ДТП с участием двух ВАЗов произошло на кольцевой развязке в Великих Луках 31.10.2025, 15:480 Пскович угрожал сожительнице убийством, высунув ее голову в открытое окно 31.10.2025, 15:440 Антон Мороз: Хоккей на траве крайне популярен в мире
31.10.2025, 15:340 На вывоз снега в Псковской области готовы выделить 6 млн рублей 31.10.2025, 15:320 Офисы обслуживания «Экогрупп» опубликовали расписание работы в праздничные дни 31.10.2025, 15:220 До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 1 ноября 31.10.2025, 15:140 Порядка 2,2 млрд рублей псковичи взяли на льготную ипотеку в Сбере в 2025 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru