Общество

Большинство псковичей поддержали идею ежегодной компенсации за неотгулянный отпуск — опрос

63% псковичей проголосовали за ежегодную выплату компенсаций за неиспользованные дни отпуска. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города. Опрос проводился с 24 по 30 октября.

Депутаты партии «Новые люди» обратились к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением выплачивать сотрудникам денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года.

Большинство псковичей (63%) поддержало предложение:

«Должно быть право выбора каждого человека — отдыхать или получить компенсацию»;

«Сейчас ставки по вкладам высокие, этими деньгами можно выгодно распорядиться».

Против выступили 13% горожан, еще 24% затруднились с ответом:

«Работодатели будут этим злоупотреблять. Не давать уйти в отпуск, а просто выплачивать деньги за него в конце года»;

«Отпуск — это отдых. Работать без отдыха нельзя, а там, где работа связана с риском для жизни и здоровья, в принципе недопустимо»;

«У кого зарплата серая — будут получать копейки».

Мужчины несколько чаще женщин одобряют инициативу депутатов. Среди горожанок в два раза больше противниц идеи. Молодежи до 35 лет перспектива кажется более привлекательной, чем тем, кто старше. Горожане с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц критикуют предложение чаще тех, кто зарабатывает больше.

Среди работников, у которых к концу года останутся неиспользованные дни отпуска, уровень поддержки инициативы достигает 72%, что значительно выше, чем среди тех, у кого таких дней не останется (62%). И это логично, поскольку предложение напрямую отвечает их интересам.