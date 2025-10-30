Общество

Ноябрь практически на всей территории РФ будет теплее нормы

Среднемесячная температура в ноябре практически на всей территории РФ, как ожидается, будет около и выше нормы, исключение составят Чукотка и Якутия, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ноябре практически на всей территории России температура около и выше нормы. И единственные регионы, где температура прогнозируется ниже нормы, - это Чукотка, север Магаданской области и самый северо-восток Якутии», - сказал Вильфанд.

По прогнозам, на европейской части России «практически повсеместно будет температура выше нормы», но на юге европейской части России она будет около и выше нормы. «Выше нормы - Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ и западная половина Уральского федерального округа, очень большая территория, а вот Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ - около и выше нормы. Достаточно тепло», - уточнил синоптик.

Избыток осадков в ноябре прогнозируется в Мурманской области, Карелии, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Кроме того, избыток осадков прогнозируется на севере Урала и севере Сибири, а также на юге Красноярского края, в Иркутской области, Хакасии, Туве, в Бурятии и в Забайкальском крае.

Дефицит осадков прогнозируется во всех регионах Центрального федерального округа и в Крыму, а также на Чукотке, в Камчатском крае, Магаданской области и на северо-востоке Якутии, пишет «Интерфакс».

На остальной территории страны количество осадков будет около нормы, прогнозирует Вильфанд.