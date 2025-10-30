Общество

Составлен типичный портрет жертвы мошенника в Псковской области

Типичный портрет жертвы мошенника в Псковской области – это женщина в возрасте от 25 до 44 лет, с высшим образованием и низким уровнем дохода, проживающая в городе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местном отделении ЦБ на основе данных опроса, собранных в 2024 году. А уже сегодня, 1 ноября, стартовал новый опрос Банка России о безопасности финансовых услуг. Принять участие в нем могут как жители Псковской области, так и юридические лица.

Опрос проводится ежегодно для анализа результатов работы по борьбе с кибермошенничеством. Участники мероприятия могут оценить безопасность использования онлайн-сервисов банков. Например, ответить, с какими видами финансового мошенничества сталкивались за последний год, пострадали или нет от действий злоумышленников, как кредитные организации информировали клиентов о правилах безопасного финансового поведения.

В ноябре прошлого года в мероприятии приняли участие около 2,5 тысячи жителей Псковской области и 64 организации. Результаты исследования показали, что общая степень удовлетворенности уровнем безопасности финансовых услуг в Псковской области несколько выше, чем в среднем по России.

«Результаты всероссийского опроса позволяют эффективнее бороться с мошенниками, а также помогают при разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности для финансовых организаций», - отметили в отделении ЦБ.

Опрос проходит на сайте Банка России, он анонимный, потребуется только общая информация. Для граждан – о регионе проживания, возрасте, поле, образовании; для юрлиц – о месте регистрации компании и основном виде осуществляемой деятельности. Исследование продлится до 28 ноября включительно.