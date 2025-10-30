Общество

«Гоголь. Страшные сказки» и «Потомокъ»: аудиодрамы предлагают послушать псковичам

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Фото здесь и далее: «Ростелеком»

С 31 октября в Wink.ru доступны две первые аудиодрамы – «Гоголь. Страшные сказки» и «Потомокъ». Проекты созданы продюсерской компанией «АудиоДрама» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») в партнерстве с Dr.Head.

«Гоголь. Страшные сказки» (12+) — восьмисерийный аудиопроект представляет новое прочтение рассказов из классического фольклорного двухтомника Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». По сюжету группа заблудившихся во время туристической вылазки студентов вынуждена заночевать в заброшенном доме, чтобы переждать метель. Отрезанные от внешнего мира герои находят книгу «Вечера на хуторе близ Диканьки» и начинают читать ее по ролям. Вскоре события из повести оживают в реальности, а дом оказывается не таким уж заброшенным… Только дочитав повесть до конца, ребята смогут понять, где реальность, а где вымысел. Главные роли в проекте озвучили Лев Зулькарнаев, Мила Ершова, Владислав Тирон, Софья Лебедева, Софья Шидловская и Николай Романов, в режиссерском кресле — Дарья Мороз.

«Потомокъ» (12+) перенесет слушателей в альтернативную Российскую империю конца ХIХ века. Здесь в тайне от обычных людей живут потомки сказочных существ: Кощея Бессмертного, Бабы-Яги и других. Митя Меркулов – один из них, но он хотел бы сбежать от своих необычных способностей. Молодой мажор мечтает войти в высший свет Петербурга и блистать на балах. Однако его отца, полицейского чиновника, ссылают в дальнюю губернию, где главному герою предстоит столкнуться не только с местным провинциальным обществом, но и с нечистью… Проект основан на одноименной книге Илоны Волынской и Кирилла Кащеева. Главные роли в аудиодраме режиссера Алексея Франдетти озвучили Сергей Бурунов, Алексей Лукин, народные артисты России Игорь Верник, Вера Алентова и Лариса Долина, а также Григорий Верник, Мария Мацель, Маша Кошина, Иван Трушин, Юлия Дякина, Эвелина Мазурина, Маша Янковская (исполнительница хита «Сигма Бой») и многие другие.

«Аудиодрама — это новый формат на российском рынке. По сути, это кино, адаптированное для аудиального восприятия, которое можно "увидеть" с закрытыми глазами. Новый проект собрал в себе лучшее от аудио- и видеоформатов: его удобно слушать в дороге, на ходу или во время занятий спортом, но одновременно с этим он обеспечивает глубокое погружение в материал и оставляет пространство для воображения», - сказала генеральный продюсер проекта Нелли Яралова.

О аудиосериале «Гоголь. Страшные сказки» (12+)

Жанр: драма, фэнтези

Продолжительность: 160 минут

Производство: компания «АудиоДрама» при поддержке АНО «ИРИ»

Режиссер: Дарья Мороз

Продюсеры: Нелли Яралова, Гурам Габуния, Вячеслав Муругов, Макс Малай, Ольга Макоед, Мария Гайдукова

Авторы сценария: Дарья Мороз, Максим Кудымов

Звукорежиссер: Александр Трухан

Монтаж: Александр Трухан

Композитор: Константин Познеков

В главных ролях: Лев Зулькарнаев, Мила Ершова, Владислав Тирон, Софья Лебедева, Софья Шидловская, Николай Романов.

О аудиосериале «Потомокъ» (12+)

Жанр: драма, фэнтези, детектив, приключения

Продолжительность: 240 минут

Производство: компания «АудиоДрама» при поддержке АНО «ИРИ»

Режиссер: Алексей Франдетти

Продюсеры: Нелли Яралова, Гурам Габуния, Вячеслав Муругов, Макс Малай, Ольга Макоед, Мария Шухнина, Мария Гайдукова

Авторы сценария: Сергей Калужанов, Юлия Разумовская

Звукорежиссер: Александр Трухан

Монтаж: Александр Трухан

Композитор: Тарас Демчук

В главных ролях: Сергей Бурунов, Алексей Лукин, Игорь Верник, Григорий Верник, Лариса Долина, Вера Алентова, Мария Мацель, Маша Кошина, Иван Трушин, Алексей Франдетти, Юлия Франдетти, Маша Янковская, Эвелина Мазурина, Илья Хвостиков, Евгений Толоконников, Андрей Вальц, Юлия Чуракова