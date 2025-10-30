Общество

На воинском мемориале в Новоржеве перезахоронили останки 43 бойцов Красной Армии

На воинском мемориале в Новоржеве перезахоронили останки 43 бойцов Красной Армии, сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов и руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница сети «ВКонтакте» Армена Мнацаканян

«Благодаря деятельности поисковиков из отряда «Пламя» спустя более чем восемь десятилетий красноармейцы были подняты неподалеку от деревни Сухново. К сожалению, имен установить не удалось, но известно, что это бойцы 24 стрелкового Латышкого корпуса. Герои упокоены со всеми воинскими почестями», — написал Армен Мнацаканян в своем посте.

По приглашению главы Новоржевского района Любови Трифоновой, вместе с жителями, юнармейцами, представителями муниципальной власти, духовенством, Армен Мнацаканян отдал дань памяти и уважения тем, чьи имена неизвестны, но чей подвиг бессмертен.