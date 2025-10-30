Общество

Сергей Вострецов поддержал упрощение оформления соцконтрактов для участников СВО

31 октября – в преддверии важных изменений в социальной политике России министерство труда и социальной защиты (Минтруд) предложило значимые поправки в Федеральный закон «О государственной социальной помощи». Эти нововведения, озвученные 30 октября, направлены на упрощение процедуры оформления крупных социальных контрактов для участников специальной военной операции (СВО) в Украине. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов подробно разъяснил позицию СОЦПРОФ.

Ключевой момент – отсутствие необходимости доказывать низкий уровень дохода семьи, что станет настоящим прорывом для тысяч ветеранов, возвращающихся к гражданской жизни. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ, активно отстаивающее права трудящихся, приветствует эту инициативу, подчеркивая ее роль в социальной реабилитации и экономической интеграции защитников Отечества.



Социальный контракт – это инструмент государственной поддержки, позволяющий гражданам в трудной жизненной ситуации получить финансовую помощь на запуск бизнеса, обучение или преодоление временных затруднений. Ранее для его оформления требовалось подтверждать среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, что создавало бюрократические барьеры и отпугивало многих потенциальных получателей. Теперь, согласно предложенным Минтрудом изменениям, ветераны СВО, уволенные в запас и ищущие работу, смогут заключать такие контракты без этой проверки.



По данным Минтруда, на май 2025 года около 3000 ветеранов выразили готовность начать собственное дело при поддержке государства. Самые популярные направления – сельское хозяйство (40% заявок), розничная торговля (15%) и автобизнес (6%). Сумма контракта может достигать 350 тысяч рублей на индивидуальное предпринимательство или до 100 тысяч на другие цели, с обязательством по отчетности о расходовании средств.



Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ, представляющее интересы миллионов трудящихся в различных отраслях, давно выступает за усиление социальной защиты участников СВО. Организация, возглавляемая председателем Сергеем Вострецовым, видит в новых поправках шаг к настоящей справедливости.

«Предложенные Минтрудом поправки – это не просто техническая корректировка закона, а фундаментальный сдвиг в подходе к социальной политике России. Мы, в объединении профсоюзов СОЦПРОФ, всегда подчеркивали: ветераны СВО, выполнившие свой долг перед Родиной, заслуживают не формальных льгот, а реальных инструментов для возвращения в мирную жизнь. Упрощение оформления соцконтрактов без необходимости доказательства низкого дохода – это признание того, что служба на фронте уже является достаточным основанием для государственной поддержки. Представьте: молодой боец, прошедший через огонь и воду, возвращается домой, полон идей для бизнеса – будь то ферма в деревне или небольшая мастерская, – но тонет в бумагах о доходах. Это абсурд! Теперь же мы открываем дверь для тысяч таких историй успеха. По нашим оценкам в СОЦПРОФ, это напрямую повлияет на рынок труда: ветераны не только создадут рабочие места для себя, но и для других – супругов, соседей, однополчан. Мы видим, как в сельском хозяйстве, где 40% заявок, вырастут локальные производства, укрепится продовольственная безопасность. В розничной торговле и автобизнесе – появятся новые точки роста экономики. Но важно не останавливаться: профсоюзы настаивают на мониторинге реализации», – подчеркнул в своем Telegram-канале Сергей Вострецов.



В канун Дня народного единства, 4 ноября, эти новости звучат особенно символично – как напоминание о цене мира и цене поддержки тех, кто его охраняет, заключили в объединении.