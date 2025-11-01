Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Как живут дети войны?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня социальная тема, касающаяся старшего поколения. В этом году мы празднуем юбилей Великой Победы. Практически не осталось Ветеранов Великой Отечественной войны. Эти уважаемые и достойные люди по праву получили от государства всевозможные меры поддержки. Но есть категория людей, которые видели ту страшную войну, пострадали от нее, но существенной материальной поддержки не имеют. Это дети войны. Люди, у которых война отобрала детство, да и юность тоже – необходимо было восстанавливать страну. Как они живут? Есть ли у них льготы и какие? Стоит ли рассчитывать, что все-таки будет принят федеральный закон о детях войны, о котором уже говорят лет 10, не меньше? Или ситуация будет, как сейчас – каждый регион, исходя из своих возможностей, поддерживает или не может поддержать детей войны, что создает неоднородность социальной поддержки этих лиц на территории всей России?

Об этом и не только мы будем говорить в программе «Кузница». Сегодня гость нашей студии – член президиума Псковского областного совета ветеранов, член региональной общественной организации «Дети войны» Анатолий Копосов.