Общество

Михаил Ведерников: Россию скрепляет искренняя любовь жителей к своему Отечеству

04.11.2025 14:00|Псков

Жителей Псковской области с Днем народного единства поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

«Этот государственный праздник уходит своими корнями далеко в прошлое. Более четырех столетий назад народное ополчение освободило Москву от иностранных захватчиков. В непростое для страны время, когда расшатались все политические устои и порядки, когда само государство стало распадаться, народ нашел в себе силы, чтобы защитить свою национальную, религиозную и гражданскую идентичность», - напомнил псковский губернатор.

Этот переломный момент истории служит напоминанием о том, что искренняя любовь жителей страны к своему Отечеству во все времена скрепляет Россию и является прочным фундаментом для ее развития, подчеркнул Михаил Ведерников. 

«Сегодня наша страна в очередной раз доказывает всему миру, что готова противостоять любым вызовам и угрозам, отстаивать справедливость и защищать общечеловеческие ценности. И жители Псковской области принимают деятельное участие в этой работе как на военной службе, так и в мирной, повседневной жизни, - добавил глава региона. - Пусть чувство единства, гордости за свою страну и искреннее стремление сделать все возможное для ее процветания вдохновляют нас на новые свершения, подвиги и победы!» 

Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
