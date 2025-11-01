Общество

Игорь Иванов: В современном мире единство общества становится фундаментом развития

От имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично членов профсоюзов Псковской области с Днём народного единства поздравил глава объединения Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

«Этот праздник напоминает нам о незыблемой силе сплочённости и единства нашего народа и его способности преодолевать любые испытания во имя мира и благополучия родной земли. 4 ноября — дата, наполненная глубоким историческим смыслом. Она отсылает нас к событиям, когда люди разных сословий, национальностей и убеждений объединились ради защиты Отечества. Этот пример самоотверженности и гражданского мужества остаётся для нас нравственным ориентиром и сегодня», - сказал Игорь Иванов.

Глава облсовпрофа отметил, что в современном мире, полном вызовов и перемен, единство общества приобретает особую ценность: «Оно становится фундаментом устойчивого развития, защиты нашей страны, трудовых прав и социальных гарантий, сохранения культурного наследия и традиционных ценностей».

«Профсоюзное движение Псковской области неизменно выступает за консолидацию усилий работников, работодателей и власти. Мы убеждены: только совместными действиями можно обеспечить достойный труд, справедливую оплату и безопасные условия работы для каждого жителя нашего края. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба, уверенности в завтрашнем дне, энергии для реализации намеченных планов, гармонии в семье и коллективе», - заключил председатель Псковского областного совета профсоюзов.