Общество

Директор ФССП назвал сумму взысканных с россиян алиментов за пять лет

Судебные приставы за последние пять лет взыскали более 258 миллиардов рублей по алиментам, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

«С сокращением остатка увеличивается количество взысканных алиментных платежей. Например, за 9 месяцев взысканная сумма алиментных платежей составила почти 74 миллиарда рублей, а за последние 5 лет сотрудниками органов принудительного исполнения взыскано более 258 миллиардов рублей алиментных платежей», - сказал он.

Аристов также рассказал, что на сегодняшний день в реестре должников по алиментным обязательствам числится более 300 тысяч должников.

