Общество

Летние каникулы в России предложили сократить до двух месяцев

Летние школьные каникулы необходимо сократить до двух месяцев, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» уполномоченная по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Она предложила сделать июнь учебным временем с уклоном на творческие дисциплины.

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трёхмесячного отпуска», — сказала она.

По мнению Ольги Ярославской, такая мера позволит детям провести лето с пользой, а родителям — проще организовать отпускной период, пишет «Газета.ру».

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб высказал мнение о том, что в России необходимо ввести 12-летнее школьное обучение.