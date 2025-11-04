Летние каникулы в России предложили сократить до двух месяцев

Летние школьные каникулы необходимо сократить до двух месяцев, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» уполномоченная по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. Она предложила сделать июнь учебным временем с уклоном на творческие дисциплины.
«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трёхмесячного отпуска», — сказала она.
По мнению Ольги Ярославской, такая мера позволит детям провести лето с пользой, а родителям — проще организовать отпускной период, пишет «Газета.ру».
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб высказал мнение о том, что в России необходимо ввести 12-летнее школьное обучение.
Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос на тему: «Надо ли сокращать школьные каникулы?»