Общество

Сотрудники «Михайловского» вышли на осенние субботники

05.11.2025 11:59|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели два осенних субботника. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, такие акции в конце осени — многолетняя музейная традиция, обязательный, важный этап подготовки к зиме.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

При этом каждый такой день сотрудники музея считают дополнительным поводом подзарядки положительными эмоциями. «Для дружного коллектива каждый субботник — это праздник порядка и позитивных эмоций», — прокомментировали участники акции.

В «Михайловском» уточнили, что один из субботников был организован на историческом городище в старинном купеческом селе Велье, территория которого входит в состав Пушкинского заповедника. Второй — в центре Пушкинских Гор, у памятника поэту работы Е. Ф. Белашовой.

