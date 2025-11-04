Общество

Псковичи могут принять участие в IV Всероссийском Налоговом диктанте «Наши налоги – достойное будущее детей»

Федеральная налоговая служба совместно с «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (РАНХиГС) проводит IV Всероссийский Налоговый диктант «Наши налоги – достойное будущее детей» с 1 по 20 ноября. В нем могут принять участие все желающие, интересующиеся темой налогов из любой точки мира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Фото: УФНС России по Псковской области

Мероприятие направлено на развитие интереса к налоговым знаниям и приобщение к налоговой культуре России.

Налоговый диктант пройдет в онлайн-формате. Подключиться к прохождению можно по ссылке. Участники получат возможность ответить на вопросы налогового диктанта, которые в этом году представлены в трех уровнях:

Базовый – включает в себя проверку знаний о налогах (10 вопросов на общие знания в налоговой сфере, на ответы выделено 30 минут);

Продвинутый – участники углубятся в тему налогообложения (25 вопросов с углублением в тему налогообложения, на ответы выделено 60 минут);

Уровень, посвященный 35-летию ФНС России (20 вопросов).

Участники, прошедшие базовый уровень или набравшие менее 90 баллов из 100, получат электронные именные сертификаты, а показавшие высокие результаты (от 90 баллов из 100 на продвинутом уровне или ответившие на вопросы к 35-летию ФНС России) – дипломы.

Итоги Диктанта будут подведены 21 ноября – в День работника налоговых органов Российской Федерации.