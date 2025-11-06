Изменения в законодательстве о рекламе обсудили на круглом столе в Пскове

В рамках комитета по маркетингу, рекламе и PR Псковского регионального отделения «Деловой России» прошёл круглый стол на тему «Изменения в законодательстве о рекламе, интернет-рекламе и персональных данных», сообщили в группе «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область».
Фото здесь и далее: «Деловая Россия Псковская область» / «ВКонтакте»
Как сообщили в отделении, актуальные вопросы и перспективы регулирования в этой сфере проходили под председательством директора ООО «Гименей» Александра Скоробогатова.
Встреча собрала представителей органов власти, бизнеса и профильных институтов, среди них:
При обсуждении были подняты такие темы, как изменения в законодательстве о рекламе и интернет-рекламе; усиление контроля за использованием персональных данных.
В региональном отделении подчеркнули, что обсуждение прошло конструктивно: участники обменялись практиками адаптации к новому регуляторному режиму, рассмотрели риски и возможности для бизнеса, обозначили шаги по выстраиванию ответственных процессов в рекламной деятельности и работе с персональными данными.