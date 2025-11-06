Общество

Изменения в законодательстве о рекламе обсудили на круглом столе в Пскове

В рамках комитета по маркетингу, рекламе и PR Псковского регионального отделения «Деловой России» прошёл круглый стол на тему «Изменения в законодательстве о рекламе, интернет-рекламе и персональных данных», сообщили в группе «ВКонтакте» «Деловая Россия Псковская область».

Фото здесь и далее: «Деловая Россия Псковская область» / «ВКонтакте»

Как сообщили в отделении, актуальные вопросы и перспективы регулирования в этой сфере проходили под председательством директора ООО «Гименей» Александра Скоробогатова.

Встреча собрала представителей органов власти, бизнеса и профильных институтов, среди них:

Галия Акчурина, исполнительный директор Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

Светлана Карпенкова, главный специалист-эксперт территориального отдела по Псковской области управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу;

Надежда Павлова, ведущий специалист-эксперт территориального отдела по Псковской области управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу;

Валентина Николаева, председатель Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России;

Аркадий Мурылев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области;

Надежда Смагина, менеджер проектов Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России;

Александр Солпековский, исполнительный директор ООО «Новый город»;

Игорь Черных, основатель маркетингового агентства CoffeeStudio;

Вячеслав Чернышев, руководитель маркетингового агентства VIARSE.

При обсуждении были подняты такие темы, как изменения в законодательстве о рекламе и интернет-рекламе; усиление контроля за использованием персональных данных.

В региональном отделении подчеркнули, что обсуждение прошло конструктивно: участники обменялись практиками адаптации к новому регуляторному режиму, рассмотрели риски и возможности для бизнеса, обозначили шаги по выстраиванию ответственных процессов в рекламной деятельности и работе с персональными данными.