Общество

Взять кариес под контроль

06.11.2025 15:51|ПсковКомментариев: 0

Кариес является самым распространенным стоматологическим заболеванием. По данным Всемирной организации здравоохранения, это заболевание встречается у 60-90% детей школьного возраста и почти у 100% взрослых. В перспективе оно может стать причиной утраты зубов. Поэтому, чем раньше кариес будет обнаружен, тем проще и эффективнее будет лечение. И важно не забывать о его профилактике, чтобы зубы оставались крепкими и здоровыми.

О том, как избежать появления кариеса и как современные методы лечения позволяют справляться с этим недугом, рассказал врач-стоматолог-ортопед центра микроскопной стоматологии «Псковдент» Абакар Султанматов.

 

Здесь и далее: фото центра микроскопной стоматологии «Псковдент»

Профессиональный уход 

«Большой болью стоматологов является, наверное, самое распространенное в мире заболевание - кариес зубов. Но мы нашли способ, как эффективно бороться с ним и не доводить полость рта до обширных поражений кариесом и его осложнений», - говорит врач.

По его словам, стоматологи «Псковдент» вместе с пациентами научились брать патологию под контроль с помощью профессионального и домашнего ухода за зубами. А именно: использовать профессиональные средства для гигиены полости рта, такие как мануальная и монопучковая щетки, скребок для чистки языка, зубная нить и ирригатор.

«Всем техникам чистки на приемах мы учим своих пациентов. В том числе, помогаем контролировать состояние гигиены полости рта и показываем области, которым следует уделить больше внимания с помощью индикатора налета. Это средство помогает детям и взрослым обучиться качественной гигиенической чистке зубов», - отмечает Абакар Султанматов.

Врачи клиники могут предложить пациентам контроль разрушения зубов с помощью дентальной компьютерной томографии. Этим методом можно выявить скрытые патологические процессы, которые ещё не проявлялись симптомами. «Рентгенологическое исследование позволяет и пациентам, и врачам не дать кариесу распространиться и свести к минимуму вред, который он может причинить», - поясняет стоматолог.

Также специалисты клиники рекомендуют пациентам раз в шесть месяцев проводить профессиональную гигиену полости рта. Процедура проходит в четыре этапа:

  • Удаление твердого зубного налета с помощью ультразвука;
  • Пескоструйная обработка зубов, снятие мягкого налета и пигментации;
  • Полировка;
  • Реминерализационная терапия зубов (терапия по укреплению эмали).

Качественное лечение

Для успешной борьбы с кариесом очень важно вовремя оказывать профессиональную медицинскую помощь. По словам врача, в основу терапевтического лечения входит лечение с использованием передовых технологий: современного адгезивного протокола (последовательность действий врача для создания прочной связи стоматологических материалов между эмалью (или дентином) с пломбировочным материалом. - прим.ред.), использование кофердама (специализированный инструмент в стоматологии, который представляет собой эластичное полотно для изоляции зубов от внешних факторов - прим.ред.) и дентального микроскопа.

«Зубы мы лечим только с использованием кофердама. Это специальный платок, который изолирует зубы во время лечения. Поверхность зуба, которая состыковывается с пломбой, остается сухой. Своевременное лечение не дает кариесу распространиться, перейти в какие-то более сложные его стадии, например, глубокий кариес или такие осложнения, как пульпит или периодонтит», - говорит Абакар Султанматов.

Также в спектр услуг стоматологии «Псковдент» входит оказание хирургической ортопедической и ортодонтической помощи.

Услуги стоматологической хирургии:

  • Костная пластика.
  • Навигационная хирургия с использованием хирургического шаблона - высокоточного метода внедрения зубных имплантатов в челюстную кость, который обеспечивает максимальную точность и предсказуемость результата.
  • Имплантация любой сложности. Использование хирургического шаблона уменьшает риск осложнений и улучшает прогноз лечения.
  • Удаление зубов любой сложности. Стоматолог-хирург не только удаляет зубы, которые нельзя спасти, но и готовит пациента к имплантации, протезированию, подсадке костной ткани.

Хирурги-стоматологи клиники имеют соответствующую квалификацию для проведения вышеперечисленных процедур.

При клинике есть своя зуботехническая лаборатория, которая занимается изготовлением ортопедических протезов, а также хирургических шаблонов для навигационной хирургии.

Пациентам доступны любые виды съемного и несъемного протезирования и протезирования на имплантах, в ортодонтии - лечение брекетами и эйлайнерами.

Технологии и доверие

«Псковдент» - не только про технологии, но и про доверие.

«Многие боятся стоматологов не из-за боли, а потому что чувствуют себя «номером в очереди»: не объясняют, что и зачем делают, не отвечают на вопросы. В «Псковдент» все по-другому. Каждый приём начинается с разговора. Мы спрашиваем: что вас беспокоит, чего боитесь, какие у вас ожидания. Объясняем ”человеческим языком”: никакого ”медицинского жаргона” без перевода. Вы имеете право понимать, что происходит с вашим здоровьем. Даём время на решение. Хотите подумать? Проконсультироваться с семьёй? Мы поддержим. Ведь идеальный результат - это не только здоровые зубы, но и ваше спокойствие», - отмечают в «Псковдент».

Деятельность клиниĸи сертифицирована по всем стандартам ĸачества. Новейшие технологии и оборудование, а также индивидуальный подход к пациенту позволяют сделать прием стоматолога приятной процедурой с заботой о своем здоровье.

Центр миĸросĸопной стоматологии «Псковдент».

Адрес: ул. Загородная, 13 (*вход со стороны внутреннего дворика).
График работы:
Пн.-сб. с 9:00-21:00
Вс. с 10:00- 20:00
Запись на приём по телефону: +7 (977)-090-75-55.
Группа в ВКонтакте: vk.com/pskovdent60

*Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама: ООО «Псковдент» ИНН 000003306 Erid: 2SDnjdjxDH1

