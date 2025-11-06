Общество

20 тонн польских груш уничтожили на полигоне в Себеже

Под контролем должностных лиц Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках реализации указа президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» механическим путем уничтожено 20 тонн польских груш на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Ранее в Невельском районе сотрудники Псковской таможни остановили транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз продукции с территории Белоруссии в обход фитосанитарных постов без документов, подтверждающих ее карантинное фитосанитарное состояние и происхождение.

Автотранспортное средство передали должностным лицам управления Россельхознадзора для проведения мероприятий в рамках компетенций.

На складе временного хранения при осуществлении досмотра грузового отсека автомобиля была выявлена партия свежих груш общим весом 20 тонн. На коробках с фруктами содержались упаковочные этикетки с указанием страны происхождения – Польша. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении, а ненадлежащую продукцию уничтожили.