Обвиняемого допросили в псковском суде по делу о нанесении увечий собаке Мии

Состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении жителя города Пскова, обвиняемого в жестоком обращении с собакой по кличке «Мия» и причинении ей увечья, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного разбирательства стороной обвинения продолжено представление доказательств, допрошен явившийся свидетель, а также подсудимый.

Для повторного вызова представителя потерпевшего и свидетелей судебное заседание отложено на 14:30 24 апреля.

Ранее подсудимый отказался от услуг адвоката, в связи с чем судебное заседание было перенесено на 6 апреля.

Инцидент с собакой по кличке Мия случился вечером 28 апреля 2025 года на территории у стадиона «Электрон».

Собака принадлежала сожительнице фигуранта уголовного дела.