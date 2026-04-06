Танцующие журавли замечены близ пушкинского Тригорского

В Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» вернулись серые журавли. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, птичью пару, «инспектирующую» музей-усадьбу «Тригорское» и окрестности мемориального имения Осиповых и Вульфов — друзей и соседей ссыльного Пушкина, удалось заснять сотруднику музея Алексею Михайлову. Фотографии он разместил на своей странице в социальной сети.

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов

В музее напомнили, что журавли, как и многие другие пернатые насельники Святогорья, попали в «птичий список» Александра Пушкина. Правда, поэт упоминает их только единожды и не по возвращении с зимовья, а, наоборот, в миг, когда они улетают и тоскливо трубят, оставляя родные места и погибшего товарища: «Когда подъемлется с полей / Станица поздних журавлей / И с криком вдаль на юг несётся…» (поэма «Цыганы»). Но в эти апрельские дни вид этих грациозных, будто танцующих птиц, прогуливающихся вдоль Сороти, рождает совсем другие, светлые и даже восторженные чувства у гостей псковских пушкинских мест, резюмировали в музее.

Напомним, что в Пушкинский заповедник уже вернулись и другие живые символы здешних мест — и серые цапли, и аисты, и лебеди.