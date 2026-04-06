 
Общество

Танцующие журавли замечены близ пушкинского Тригорского

0

В Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» вернулись серые журавли. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, птичью пару, «инспектирующую» музей-усадьбу «Тригорское» и окрестности мемориального имения Осиповых и Вульфов — друзей и соседей ссыльного Пушкина, удалось заснять сотруднику музея Алексею Михайлову. Фотографии он разместил на своей странице в социальной сети.

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов

В музее напомнили, что журавли, как и многие другие пернатые насельники Святогорья, попали в «птичий список» Александра Пушкина. Правда, поэт упоминает их только единожды и не по возвращении с зимовья, а, наоборот, в миг, когда они улетают и тоскливо трубят, оставляя родные места и погибшего товарища: «Когда подъемлется с полей / Станица поздних журавлей / И с криком вдаль на юг несётся…» (поэма «Цыганы»). Но в эти апрельские дни вид этих грациозных, будто танцующих птиц, прогуливающихся вдоль Сороти, рождает совсем другие, светлые и даже восторженные чувства у гостей псковских пушкинских мест, резюмировали в музее.

 

Напомним, что в Пушкинский заповедник уже вернулись и другие живые символы здешних мест — и серые цапли, и аисты, и лебеди.

В «Михайловском» неизменно подчёркивают, что обитателей мемориальных усадеб Пушкинского заповедника и их окрестностей — и животных, и птиц, и растения — можно и нужно считать своего рода музейной коллекцией, причём одной из самых ценных, хотя в фондовой документации она, разумеется, никак не отражена. Эти же птицы, те же цветы и деревья окружали и Пушкина, когда он бывал здесь — сначала в ссылке, а затем уже по собственной воле, по сердечной привязанности. Об этом экскурсоводы напоминают посетителям, сопровождая их во время прогулок по старинным усадебным паркам или обращая внимание на пейзажи, открывающиеся из окон домов и флигелей в мемориальных усадьбах.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026