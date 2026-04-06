Танцующие журавли замечены близ пушкинского Тригорского

В Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» вернулись серые журавли. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, птичью пару, «инспектирующую» музей-усадьбу «Тригорское» и окрестности мемориального имения Осиповых и Вульфов — друзей и соседей ссыльного Пушкина, удалось заснять сотруднику музея Алексею Михайлову. Фотографии он разместил на своей странице в социальной сети.
В музее напомнили, что журавли, как и многие другие пернатые насельники Святогорья, попали в «птичий список» Александра Пушкина. Правда, поэт упоминает их только единожды и не по возвращении с зимовья, а, наоборот, в миг, когда они улетают и тоскливо трубят, оставляя родные места и погибшего товарища: «Когда подъемлется с полей / Станица поздних журавлей / И с криком вдаль на юг несётся…» (поэма «Цыганы»). Но в эти апрельские дни вид этих грациозных, будто танцующих птиц, прогуливающихся вдоль Сороти, рождает совсем другие, светлые и даже восторженные чувства у гостей псковских пушкинских мест, резюмировали в музее.
Напомним, что в Пушкинский заповедник уже вернулись и другие живые символы здешних мест — и серые цапли, и аисты, и лебеди.
В «Михайловском» неизменно подчёркивают, что обитателей мемориальных усадеб Пушкинского заповедника и их окрестностей — и животных, и птиц, и растения — можно и нужно считать своего рода музейной коллекцией, причём одной из самых ценных, хотя в фондовой документации она, разумеется, никак не отражена. Эти же птицы, те же цветы и деревья окружали и Пушкина, когда он бывал здесь — сначала в ссылке, а затем уже по собственной воле, по сердечной привязанности. Об этом экскурсоводы напоминают посетителям, сопровождая их во время прогулок по старинным усадебным паркам или обращая внимание на пейзажи, открывающиеся из окон домов и флигелей в мемориальных усадьбах.