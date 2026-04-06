Запрет на выезд побудил жительницу Новоржевского округа погасить долги перед поездкой в Кыргызстан

В отношении 45-летней жительницы Новоржевского округа на исполнении в отделении судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского округов находилось 16 исполнительных производств на общую сумму более 195 тысяч рублей, включая штрафы ГИБДД, долги по кредитам и налогам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области, погасить задолженность помогли действия приставов.

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительных производств, однако в установленный законом срок не выплатил задолженность, в связи с чем в отношении гражданки была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора в размере 26 тысяч рублей. Но и после этого мер к погашению задолженности принято не было. Тогда судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на банковские счета должницы, вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении трех легковых автомобилей, также вынес постановление о запрете на право выезда за пределы Российской Федерации.

Планы на поездку в Кыргызстан заставили жительницу Новоржевского округа срочно рассчитаться по долгам. Поняв, что из-за запрета на выезд не сможет отправиться на Родину, женщина полностью погасила задолженность. После поступления денежных средств на депозитный счет структурного подразделения исполнительные производства будут окончены фактическим исполнением.