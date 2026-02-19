Самолет в Псков вылетел из Москвы

Самолет Москва - Псков вылетел из Москвы в 8:50.

Ориентировочное время прибытия в Псков - 9:44.

Напомним, ранее аэропорт города Пскова был закрыт на взлет и посадку в связи с угрозой атаки БПЛА.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что экстренные службы выехали на место незамедлительно. Для координации действий развернута постоянно действующая оперативная группа при комиссии по ЧС. На место происшествия выдвинулись начальник Главного управления МЧС по Псковской области Алексей Лаврухин и руководитель аппарата правительства Андрей Вьюнов.

«Угрозы повторной атаки настоящий момент нет. Вместе с тем, убедительно прошу - не приближайтесь к месту происшествия, не мешайте работе оперативных служб. Напоминаю единый телефон 112», - предупредил губернатор.