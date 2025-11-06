Общество

Новый пожарно-спасательный пост в Порховском районе введут в эксплуатацию в апреле 2026 года

В ходе рабочей встречи, состоявшейся на днях, руководитель Аппарата Правительства региона Андрей Вьянов и начальник ГКУ «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» Валерий Хахалкин доложили о ходе строительства отдельного пожарно-спасательного поста в порховском селе Славковичи. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«С учётом региональных особенностей расселения вопрос обеспечения пожарной безопасности имеет для нас особое значение, мы уделяем ему системное внимание. Пост в Славковичах – третий за последние годы и уже десятый в регионе», – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, строительство объекта планируется завершить в декабре 2025 года, а ввод в эксплуатацию намечен на апрель 2026 года.

«На сегодняшний день контур здания закрыт, ведутся внутренние работы. Одновременно закупается мебель и всё необходимое оснащение, в том числе транспорт – один пожарный автомобиль уже приобретён, второй на очереди», – добавил он.

Новый пост будет обслуживать важные объекты и направления: в его зону оперативной ответственности войдут санаторий «Хилово», дорога между Порховом и Островом, а также железнодорожное направление на Санкт-Петербург.

«С его открытием в Славковичах появится 19 рабочих мест», – заключил губернатор.