Общество

Росгвардия запустила онлайн-сервис для повышения антитеррористической защищенности школ и ТЦ

Главное управление вневедомственной охраны Росгвардии запустило новый онлайн-сервис «Антитеррористическая защищенность», доступный на официальных сайтах региональных подразделений по всей стране. Ресурс призван значительно упростить и повысить эффективность обеспечения антитеррористической защищенности объектов для организаций и собственников, на которых данная обязанность возложена законодательством, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Изображение: управление Росгвардии по Псковской области

Новый сервис ориентирован в первую очередь на руководителей и ответственных лиц объектов c массовым пребыванием людей, таких как торговые центры, стадионы, учреждения здравоохранения и образования, а также критически важных объектов. Теперь на официальных сайтах подразделений вневедомственной охраны доступна удобная онлайн-форма для оперативной подачи заявок на обследование и категорирование объектов, которую можно заполнить с любого устройства. После отправки заявки специалисты связываются с заявителем для уточнения деталей и согласования дальнейших действий. Пользователям также предоставлен доступ к актуальным нормативным актам, методическим рекомендациям по оснащению объектов и графикам проверок.

«Запуск данного онлайн-сервиса является важным шагом в цифровизации взаимодействия между Росгвардией и субъектами обеспечения безопасности, способствуя повышению общей антитеррористической устойчивости объектов по всей стране», – отметил заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Вадим Мазуренко.

Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, особенно мест массового пребывания людей, является вопросом национальной безопасности, а не формальной процедурой, поскольку террористические угрозы зачастую направлены на уязвимые места с большим скоплением граждан, подчеркнули в ведомстве. В рамках процедуры категорирования специалисты Росгвардии проводят всестороннюю проверку объекта: от состояния периметра и пропускного режима до исправности систем видеонаблюдения и других инженерно-технических средств. По итогам обследования объекту присваивается категория опасности, составляется акт с перечнем необходимых мер по устранению выявленных недостатков. На основе этого акта формируется паспорт безопасности – ключевой документ, комплексно отражающий уровень защищенности объекта.