Общество

Лекторий «Технологическая перспектива» завершился экскурсией на завод «Титан-Полимер»

Более 30 студентов института права, экономики и управления ПсковГУ посетили предприятие «Титан-Полимер». Экскурсия стала заключительным этапом цикла научно-популярных встреч «Технологическая перспектива», посвященного современным материалам, инженерным решениям, робототехнике и искусственному интеллекту. Организатором мероприятия выступило региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: «Титан-Полимер»

В ходе визита студенты ознакомились с производственной линией завода «Титан-Полимер», принципами работы современного оборудования и применяемыми технологиями. Представители предприятия рассказали о направлениях развития площадки и ключевых профессиональных компетенциях, востребованных в отрасли.

«Потребность предприятия в квалифицированных кадрах растет по мере реализации инвестиционного проекта ГК «Титан» в ОЭЗ «Моглино». В перспективе – строительство второго завода по выпуску ПЭТ- и ПБТ-гранулята, а также формирование Инжинирингового центра. Создается комплексная производственная инфраструктура, требующая подготовленных специалистов. Сотрудничество с ПсковГУ позволяет формировать кадровый резерв и усиливать технологический потенциал региона и нашей страны в целом», - сказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

На предприятии работают выпускники ПсковГУ, зарекомендовавшие себя как квалифицированные специалисты. Студенты вуза могут также проходить производственную практику и стажировку на площадке «Титан-Полимер», получая прикладные навыки и опыт работы на современном производстве.