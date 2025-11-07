Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ESG-активность на Некрасова
где подают лучший завтрак
Новогодний корпоратив
Доставка газа прекращается с 1 января
Как устроить свидание мечты?
«Гельдт»
Завершается строительство «Надвратного дома»
ПЛН 25 лет
77 лет на страже прав трудящихся
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Вакансии Россети
Город Рождества
Как звучат псковичи
 
 
 
ещё Общество 07.11.2025 11:491 Горводоканал Пскова приглашает на работу инженеров и слесарей 07.11.2025 22:510 На Красной Площади экспонируются 5 единиц военной техники из Пскова 07.11.2025 22:000 Психолог назвала способы избавиться от разрушительных убеждений 07.11.2025 21:400 Отпевание отца Иоанна (Миронова) состоится 9 ноября 07.11.2025 20:401 В Псковской области запустили второй региональный сосудистый центр 07.11.2025 20:000 Специалисты ГИМС напомнили о безопасности на водоемах писковским школьникам
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:008 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 01.11.2025 00:525 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:002 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Психолог назвала способы избавиться от разрушительных убеждений

07.11.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Психолог Елена Горелова рассказала, как иррациональные мысли влияют на наше восприятие счастья, и назвала способы коррекции разрушительных убеждений.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Согласно мнению психолога, многие психические расстройства, включая тревогу и депрессию, связаны с ошибками в мышлении.

«Ошибочные убеждения формируют искаженную картину реальности, из-за которой мы начинаем воспринимать мир и себя совершенно искаженно. Например, максималистское мышление может заставить нас чувствовать, что мы никогда не будем достаточно хороши, что в свою очередь подрывает нашу самооценку», - сказала Елена Горелова.

Эксперт выделяет несколько характерных ошибок в мышлении, которые приводят к эмоциональным трудностям:

  1. Категоричность: человек видит мир в черно-белых тонах, что лишает его возможности воспринимать нюансы. Например, любую неудачу можно интерпретировать как полное и окончательное поражение.
  2. Обобщение: на основе одного негативного опыта человек начинает делать утрированные выводы о себе или окружающих.
  3. Катастрофизация: обострение проблем до непомерных масштабов приводит к чувству беспомощности. Небольшие неудачи воспринимаются как катастрофы.
  4. Пессимизм: стрессовые ситуации отталкивают от позитивных аспектов жизни, формируя установку о безнадежности текущих обстоятельств.
  5. Искажение реальности: человек начинает верить в предположения и домыслы вместо фактов, что приводит к дополнительному стрессу и эмоциональным расстройствам.

Чтобы улучшить свое психическое состояние и наладить гармонию в жизни, необходимо обратить внимание на свои ментальные модели и работать над их коррекцией. Как советует психолог, начните с выявления деструктивных убеждений. Задайтесь вопросом: «Какое именно убеждение вызывает данные чувства?» Это может быть сложным занятием, но первый шаг к изменению всегда заключается в осознании своей проблемы.

Методы работы с ложными установками:

  • Логический анализ: оценивайте свои мысли. Используйте логические аргументы, чтобы опровергнуть иррациональные идеи.
  • Знание собственных ресурсов: контрастируйте негативные мысли с вашими позитивными сторонами и достижениями.
  • Позитивная аффирмация: практикуйте положительные утверждения, которые помогут вам заменить отрицательные установки.

Работа с ложными установками является важным аспектом психотерапии, необходимым для улучшения качества нашей жизни. Как справедливо замечает эксперт, восприятие реальности зачастую включает в себя искажения и заблуждения, которые тормозят наш путь к счастью. Постарайтесь осознать свои когнитивные искажения, и вы заметите, как ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Восстановление когнитивного баланса — это труд, требующий времени и терпения, но он, безусловно, может привести к новым, более положительным переживаниям и состоянию внутреннего комфорта, пишет RuNews24.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 246 человек
07.11.2025, 23:210 В тройном ДТП в Пскове на Ольгинском мосту никто не пострадал 07.11.2025, 22:510 На Красной Площади экспонируются 5 единиц военной техники из Пскова 07.11.2025, 22:000 Психолог назвала способы избавиться от разрушительных убеждений 07.11.2025, 21:400 Отпевание отца Иоанна (Миронова) состоится 9 ноября
07.11.2025, 21:400 Карельский эпос «Калевала» прозвучит в Псковской областной филармонии 17 ноября 07.11.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 8 ноября 07.11.2025, 21:000 Псковский футболист стал победителем Молодежной футбольной лиги 07.11.2025, 20:401 В Псковской области запустили второй региональный сосудистый центр
07.11.2025, 20:200 В Псковском округе завершился ремонт участка дороги Быстроникольское — Черская 07.11.2025, 20:000 Специалисты ГИМС напомнили о безопасности на водоемах писковским школьникам 07.11.2025, 19:400 «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? ВИДЕО 07.11.2025, 19:400 Псковские пятиклассники посетили арбитражный суд и узнали о Конвенции о правах ребенка
07.11.2025, 19:200 Презентация и творческая встреча с автором книги «#дианкинысказки» пройдёт в Пскове 07.11.2025, 19:000 За неделю по поводу присасывая клещей обратилось 8 жителей Псковской области 07.11.2025, 18:400 Семинар по единоборствам прошёл в Великих Луках 07.11.2025, 18:301 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано?
07.11.2025, 18:200 Прививку от гриппа сделали 180 тысяч человек в Псковской области 07.11.2025, 18:120 В Великих Луках прошёл субботник в будущем Доме молодёжи «Родина» 07.11.2025, 18:110 Александр Козловский рассказал молодежи о своих кумирах и жизненных принципах 07.11.2025, 18:080 Продолжается модернизация котельной псковской школы №16
07.11.2025, 18:000 Детский фонд организовал выдачу помощи для семей из Пскова 07.11.2025, 17:571 Конструкции первого этажа бетонируют в новой псковской гостинице Cosmos 07.11.2025, 17:440 «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке. ВИДЕО 07.11.2025, 17:410 Как звучат псковичи
07.11.2025, 17:410 От «Тойоты» до «Хаммера»: в Псковской области вынесли приговоры повторно пойманным пьяным водителям 07.11.2025, 17:370 В Псковской области 70 пенсионеров обучили компьютерной грамотности 07.11.2025, 17:350 Минюст включил в перечень иностранных агентов шесть человек и две организации 07.11.2025, 17:340 Госсектор, машиностроение и ИТ Северо-Запада оказались под прицелом кибермошенников
07.11.2025, 17:320 Как сохранить гармонию в ситуации развода, рассказали псковичам 07.11.2025, 17:260 Фотофакт: Розовую радугу наблюдают псковичи 07.11.2025, 17:170 Псковская область оказалась на 38-м месте в стране по раскрываемости преступлений 07.11.2025, 17:120 Возобновляется расследование дела об обнаружении в псковской квартире трупа со следами пыток 
07.11.2025, 17:090 Десять кустов жасмина высадили в псковском парке Победы 07.11.2025, 17:030 Псковский «Горводоканал» подвел итоги работы за октябрь 07.11.2025, 17:010 Реплика Константина Калиниченко: Подвешенное состояние 07.11.2025, 16:590 В Псковском филиале университета ФСИН состоялся круглый стол «Военный парад надежды»
07.11.2025, 16:550 ДТП напротив рынка «Нива» в Пскове занимает две полосы для движения 07.11.2025, 16:460 ОРВИ: лечим симптомы 07.11.2025, 16:400 На «зебре» на улице Некрасова в Пскове сбили 17-летнюю девушку 07.11.2025, 16:360 Псковский психолог дала советы для сохранения психики детей при разводе родителей 
07.11.2025, 16:260 «Писано бысть Алексашкою Пушкиным…»: «Михайловское» отмечает 200-летие «Бориса Годунова» 07.11.2025, 16:161 Основные характеристики поступившего в Собрание проекта бюджета ТФОМС прокомментировал Игорь Дитрих 07.11.2025, 16:060 Учителя из Китая проведут уроки в четырех школах Пскова 07.11.2025, 15:520 В Пскове состоялось торжественное мероприятие к 84-й годовщине парада на Красной площади
07.11.2025, 15:480 Водитель Suzuki вылетел на разделительную полосу в результате ДТП на Запсковье 07.11.2025, 15:420 На храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках установили крест 07.11.2025, 15:400 Названа рекордная сумма денег, украденных мошенниками в Псковской области 07.11.2025, 15:240 Стая бродячих собак терроризирует псковскую Новую Гоголевку
07.11.2025, 15:210 ИТ-холдинг Т1: Ритейлеры попали в «цифровой туман» 07.11.2025, 15:180 «Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения. ВИДЕО 07.11.2025, 15:080 Начальник псковского УМВД назвал топ-3 резонансных преступлений года 07.11.2025, 15:040 ДТП с участием пешехода произошло на улице Некрасова в Пскове
07.11.2025, 14:580 Число квартирных краж в Псковской области в начале года сократилось почти на 20% 07.11.2025, 14:530 В Псковской области более чем 100 питомцам с начала года одобрили выезд за рубеж 07.11.2025, 14:500 До +10 градусов и слабый ветер прогнозируют в Псковской области 8 ноября 07.11.2025, 14:491 Россиянам запретят выдавать многократные шенгенские визы
07.11.2025, 14:440 «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? 07.11.2025, 14:390 Общественники проверили условия проживания в псковском исправительном центре 07.11.2025, 14:260 «Что, как не горы, вдохновляет писателей»: на «Ленфильме» покажут фильм о знакомых пушкиногорцам великанцах 07.11.2025, 14:210 Ролик о псковских «православных зумерах» сняли в Печорах
07.11.2025, 14:130 В Псковской области трудоустроились 28 «земских работников культуры» 07.11.2025, 14:060 Уголовное дело о подаренном псковскому чиновнику автомобиле за 5,8 млн рублей «путешествует» между судами 07.11.2025, 14:010 Авито: В сентябре-октябре количество сделок в сфере грузоперевозок выросло на 20-25% 07.11.2025, 13:410 Семь школьников из Псковской области выиграли в конкурсе по 200 тысяч рублей
07.11.2025, 13:330 Более 40 жалоб на шум рассмотрел псковский Роспотребнадзор за 9 месяцев 07.11.2025, 13:300 Юношей из Псковской области приглашают на обучение в академию Росгвардии 07.11.2025, 13:160 Скончалась концертмейстер псковского ансамбля «Сказ» Елена Волкова 07.11.2025, 13:150 Лекторий «Технологическая перспектива» завершился экскурсией на завод «Титан-Полимер»
07.11.2025, 13:060 На «Полянском» повороте в Пушкинских Горах появились светодиодные фонари 07.11.2025, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке 07.11.2025, 12:580 В Пскове прошел турнир «Шахматная партия единства» 07.11.2025, 12:550 Псковский музей просит школьников спасти новогоднее торжество
07.11.2025, 12:450 Отложено рассмотрение дела о штрафе за подаренный псковскому чиновнику автомобиль за 5,8 млн рублей 07.11.2025, 12:420 Росгвардия запустила онлайн-сервис для повышения антитеррористической защищенности школ и ТЦ 07.11.2025, 12:380 В Пскове стартует детский творческий фестиваль «Зажигая звёзды» 07.11.2025, 12:340 Великолучанки заняли второе место в «Турнире городов России» по командной гимнастике
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru