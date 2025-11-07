Общество

Психолог назвала способы избавиться от разрушительных убеждений

Психолог Елена Горелова рассказала, как иррациональные мысли влияют на наше восприятие счастья, и назвала способы коррекции разрушительных убеждений.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Согласно мнению психолога, многие психические расстройства, включая тревогу и депрессию, связаны с ошибками в мышлении.

«Ошибочные убеждения формируют искаженную картину реальности, из-за которой мы начинаем воспринимать мир и себя совершенно искаженно. Например, максималистское мышление может заставить нас чувствовать, что мы никогда не будем достаточно хороши, что в свою очередь подрывает нашу самооценку», - сказала Елена Горелова.

Эксперт выделяет несколько характерных ошибок в мышлении, которые приводят к эмоциональным трудностям:

Категоричность: человек видит мир в черно-белых тонах, что лишает его возможности воспринимать нюансы. Например, любую неудачу можно интерпретировать как полное и окончательное поражение. Обобщение: на основе одного негативного опыта человек начинает делать утрированные выводы о себе или окружающих. Катастрофизация: обострение проблем до непомерных масштабов приводит к чувству беспомощности. Небольшие неудачи воспринимаются как катастрофы. Пессимизм: стрессовые ситуации отталкивают от позитивных аспектов жизни, формируя установку о безнадежности текущих обстоятельств. Искажение реальности: человек начинает верить в предположения и домыслы вместо фактов, что приводит к дополнительному стрессу и эмоциональным расстройствам.

Чтобы улучшить свое психическое состояние и наладить гармонию в жизни, необходимо обратить внимание на свои ментальные модели и работать над их коррекцией. Как советует психолог, начните с выявления деструктивных убеждений. Задайтесь вопросом: «Какое именно убеждение вызывает данные чувства?» Это может быть сложным занятием, но первый шаг к изменению всегда заключается в осознании своей проблемы.

Методы работы с ложными установками:

Логический анализ: оценивайте свои мысли. Используйте логические аргументы, чтобы опровергнуть иррациональные идеи.

Знание собственных ресурсов: контрастируйте негативные мысли с вашими позитивными сторонами и достижениями.

Позитивная аффирмация: практикуйте положительные утверждения, которые помогут вам заменить отрицательные установки.

Работа с ложными установками является важным аспектом психотерапии, необходимым для улучшения качества нашей жизни. Как справедливо замечает эксперт, восприятие реальности зачастую включает в себя искажения и заблуждения, которые тормозят наш путь к счастью. Постарайтесь осознать свои когнитивные искажения, и вы заметите, как ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Восстановление когнитивного баланса — это труд, требующий времени и терпения, но он, безусловно, может привести к новым, более положительным переживаниям и состоянию внутреннего комфорта, пишет RuNews24.ru.