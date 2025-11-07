Психолог назвала способы избавиться от разрушительных убеждений

Психолог Елена Горелова рассказала, как иррациональные мысли влияют на наше восприятие счастья, и назвала способы коррекции разрушительных убеждений.
Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»
Согласно мнению психолога, многие психические расстройства, включая тревогу и депрессию, связаны с ошибками в мышлении.
Эксперт выделяет несколько характерных ошибок в мышлении, которые приводят к эмоциональным трудностям:
Чтобы улучшить свое психическое состояние и наладить гармонию в жизни, необходимо обратить внимание на свои ментальные модели и работать над их коррекцией. Как советует психолог, начните с выявления деструктивных убеждений. Задайтесь вопросом: «Какое именно убеждение вызывает данные чувства?» Это может быть сложным занятием, но первый шаг к изменению всегда заключается в осознании своей проблемы.
Методы работы с ложными установками:
Работа с ложными установками является важным аспектом психотерапии, необходимым для улучшения качества нашей жизни. Как справедливо замечает эксперт, восприятие реальности зачастую включает в себя искажения и заблуждения, которые тормозят наш путь к счастью. Постарайтесь осознать свои когнитивные искажения, и вы заметите, как ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Восстановление когнитивного баланса — это труд, требующий времени и терпения, но он, безусловно, может привести к новым, более положительным переживаниям и состоянию внутреннего комфорта, пишет RuNews24.ru.