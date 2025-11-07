Псковcкая обл.
Общество

Как звучат псковичи

07.11.2025 17:41|ПсковКомментариев: 0

Богатство языка - в его многообразии. Огромная территория нашей страны позволила возникнуть не только множеству языков, но и диалектов. И каждый отражает свою уникальную культуру и историю. Псковские говоры интересны своими особенностями фонетики, морфологии и лексики.

Как мы, псковичи, звучим? О нашем псковском диалекте и его особенностях Псковской Ленте Новостей рассказала учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Псковской гимназии №29, лектор Российского общества «Знание» Екатерина Торшина.

 

Диалект - это разновидность языка, который употребляется как средство общения на определённой территории. Он имеет свои определенные особенности в зависимости от территориального расположения говора.

«Псковский диалект - достаточно древний. Он сформировался в XIII-XIV веках. Конечно, у нас есть свои словечки и свои особенности, поскольку мы граничим с разными территориями. То есть на псковский говор оказали влияние и восточнославянские языки, и балтийские, и финские», - говорит Екатерина Торшина.

Псковские «вши»

Что же характерно для нашего диалекта? «Конечно, самое характерное - это наши - вши. «Поевши», «пришедши» и так далее. Мы очень любим употреблять этот суффикс. Можем употреблять со словом «быть», например, «был вернувши». Это наша характерная особенность», - отмечает педагог.

Екатерина Торшина также напомнила, что студенты-филологи Псковского государственного университета вместе с преподавателем Ларисой Яковлевной Костючук собирают диалекты. «Мы с ребятами тоже стараемся участвовать в конкурсах, которые касаются диалектов, и потихоньку тоже эти диалекты собираем, изучаем и стараемся понять наши псковские особенности», - сообщает она.

Чем еще наполнена речь псковичей? «Различными словечками, которые будут характерны только для нас. Например, «изёбка» - это изба в псковских говорах. «Шухля» - это лопата, без которой не обходится ни одна хозяйка. «Кувякушка» - домашняя курочка. То есть и слова-то у нас такие миленькие, уютные и приятные», - отмечает педагог.

Правда, добавляет, что есть в диалектах и более грубые выражения, например, «дам в кыршин», что обозначает «дам по шее».

«На овтобус за грибам»

Псковская область - достаточно протяженная территория, а значит и диалекты северной, центральной и южной ее части могут отличаться.

«Северная зона характеризуется оканьем. То есть там «трова», «овтобус». Но постепенно включается и аканье. Также характерны особенности формы слов. Например, «идти за грибам». И, допустим, форма третьего лица. «Они там давно живу» - редуцирование происходит. Есть и свои слова в каких-то местностях: в Бежаницком районе медведя, например, называют «медведяга»», - рассказывает Екатерина Торшина.

Жители Псковской области в той или иной степени являются носителями псковского диалекта - даже те, кто родился и вырос в городе. Но в глубинке это заметнее. Например, в деревнях Пушкиногорского района многие жители пожилого возраста «цэкают». Известна даже такая поговорка: «От Опоцки три верстоцки и в боцок один скацок».

Еще одна особенность псковских говоров: вместо звука «с» произносить «х»: мясо - «мяхо», куснуть - «кухнуть». Где-то она более ярко проявляются, где-то - менее.

Коллектив лингвистов ПсковГУ бережно собирает, фиксирует и исследует материал псковских говоров. За плечами ученых - множество диалектологических экспедиций, словарных статей в выпусках, диссертаций, конференций. И конечно итог этой работы - словарь псковских диалектов.

С выпусками «Псковского областного словаря с историческими данными» можно познакомиться как в интернете, так и в библиотеках. «Там приведены примеры не просто слов, а целых фраз, в которых эти слова встречаются. И там есть очень-очень интересные вещи, которые полезно знать современным псковичам. Это часть нашего языка, наши особенности, наша культура», - отмечает педагог.

А, значит, изучение псковского диалекта важно для понимания нашей культуры, истории и идентичности. А, кроме того, знакомство с псковскими говорами — это еще и невероятно интересно.

Подготовлено по материалам программы «Великий, могучий» на «ПЛН FM» (102.6 FM) при поддержке ПОИПКРО.

Теги: #ПОИПКРО
Источник: Псковская Лента Новостей
