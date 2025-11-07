Общество

Тренды мебельной индустрии: какую диван-кровать, угловой и прямой диван купить в этом году

Следим за мебельной модой: трендовые диван-кровати, прямые и угловые диваны

Как и всемирно известные модные дома, занимающиеся пошивом одежды, мебельные дизайнерские студии также идут в ногу со временем, предлагая что-то новое, улучшенное, инновационное. Не остался в стороне от трендов и сегмент мягкой мебели, куда традиционно входит диван кровать, угловой и прямой диваны. В этом году дизайнеры вновь сделали ставку на повышенный комфорт, экологичность и скандинавскую эстетику, не забыв про функциональность и выразительный дизайн. Итак, на что же обратить внимание покупателям, которые следят за мебельной модой, и какой прямой или угловой диван выбрать в квартиру или офис?

Следим за общими тенденциями

Главным направлением остаются закругленные формы и плавные линии. Жесткие углы, независимо от механизма трансформации, уходят в прошлое, уступая место мягким, органичным очертаниям, создающим ощущение уюта и защищенности. Такие диваны легко вписываются в современные интерьеры, где преобладает идея расслабленного, «живого» пространства.

Популярность набирает низкая посадка — диваны на низких ножках становятся ближе к полу, часто без заметных ножек. Этот тренд восходит к эстетике 1970-х и напоминает о лаунж-зонах, где главенствует атмосфера отдыха. Одновременно с этим укрепляется тенденция на многофункциональность: полноценное спальное место, модульные конструкции, возможность менять конфигурацию, наличие встроенных бельевых ящиков и полок становятся нормой.

Не менее важен акцент на экологичности и долговечности. Производители выбирают безопасные наполнители посадочного места, эко-материалы обивки, сертифицированные ткани, подлокотники из массива натурального дерева. Все больше покупателей обращают внимание на устойчивое производство, на мебель, сделанную локально и с возможностью кастомизации.

Текстура становится ключевым элементом дизайна, а цвета выходят за рамки нейтральной гаммы. Популярны глубокие природные тона, терракотовые, изумрудные, охристые оттенки. Наконец, все большую роль играет индивидуальность: диван рассматривается не просто как мебель, а как предмет, отражающий стиль владельца.

Диваны-кровати

Формат диванов-кроватей стал особенно востребованным в эпоху универсальных пространств. Сегодня он не ассоциируется с компромиссом между сном и дизайном — напротив, современные модели, даже учитывая размеры в разложенном виде, сочетают в себе эстетичность и комфорт.

Главный акцент делается на легкость трансформации: механизмы должны быть простыми, надежными (с учетом максимальной нагрузки на спальное место) и интуитивными. Производители стремятся к тому, чтобы диван раскладывался без усилий, а спальное место было полноценным по уровню поддержки и эргономики.

Большое внимание уделяется функциональности — наличие ящиков для хранения постельного белья, скрытых ниш и дополнительных модулей стало нормой. В то же время внешне диваны-кровати не уступают обычным моделям по стилю.

Угловые диваны

Угловые диваны все чаще выглядят как мягкие острова отдыха — с плавными линиями, скругленными подлокотниками и спинками без острых углов.

Популярными остаются крупные модели для просторных гостиных, где диван с мягкими подушками становится центром комнаты. При этом дизайнеры все чаще используют низкие посадки, вдохновленные лаунж-эстетикой. Современные угловые диваны могут включать встроенные пуфы, оттоманки, скрытые полки и места для хранения, оставаясь при этом визуально легкими.

Прямые диваны

Прямые диваны сохраняют устойчивую популярность благодаря своей универсальности. В 2025 году они приобретают более выразительные формы — строгая геометрия соседствует с мягкими подушками и закругленными подлокотниками. Даже минималистичные модели теперь выглядят уютно и обладают индивидуальным характером.

Дизайнеры активно используют контрастные текстуры и декоративные швы, чтобы подчеркнуть форму. Цветовые решения становятся смелее: если раньше преобладали бежевые и серые тона, то теперь все чаще встречаются глубокий синий, винный, хаки, карамельный.

Подведем итоги

Современные тенденции в дизайне диванов отражают общий вектор развития интерьерной моды — стремление к комфорту, мягким формам и функциональности. Независимо от того, выбираете ли вы диван-кровать, угловую или прямую модель, важно ориентироваться не только на внешний вид, но и на качество материалов, удобство трансформации и гармонию с пространством. Диван становится не просто частью мебели, а эмоциональным центром дома, задающим настроение всему интерьеру.

Реклама: ИП Штепа Кирилл Анатольевич. ИНН 910905298391. Erid: 2SDnjc7XY8f

В новости использованы изображения с сайта divan.ru