Дело о многомиллионном штрафе за подаренный псковскому чиновнику автомобиль снова рассматривается в суде

В Пскове продолжается рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении ООО «СтройДорМост Проект» за незаконное вознаграждение экс-начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского суда, очередное заседание состоится 14 апреля.

Дело возбуждено по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ. Санкция данной статьи предполагает наложение административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного размера суммы незаконного вознаграждения, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией.

Рассмотрение дела продолжается около года, за это время оно побывало в нескольких судах в Пскове и в Санкт-Петербурге.

Постановлением мирового судьи судебного участка №31 Пскова от 31 марта 2025 года проектная организация оштрафована на 10 млн рублей по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ. Юрлицу назначили административное наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей.

24 сентября судья Псковского городского суда Георгий Артамонов отменил постановление мирового судьи в отношении ООО «СДМ Проект» из-за нарушения порядка судопроизводства. В решении суда отмечалось, что начальник УГХ Пскова Александр Грацкий получил в фактическое владение и пользование автомобиль в дилерском центре в Санкт-Петербурге, поэтому дело об административном правонарушении относится к подсудности мирового судьи судебного участка №125 Московского района Санкт-Петербурга.

С 7 октября по 5 февраля дело рассматривалось мировым судьей участка №125 Санкт-Петербурга Светланой Жданович. Согласно информации на сайте суда, дело рассмотрено 5 февраля, передано по подведомственности. 17 февраля материалы дела направлены по подведомственности.

За время рассмотрения в мировом суде Петербурга прокурор Псковской области опротестовал решение судьи Псковского городского суда. В протесте от 11.11.2025 в Третий кассационный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) просил возвратить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для отмены постановления мирового судьи и направления дела по подведомственности.

16 января 2026 года судья Третьего кассационного суда общей юрисдикции Елена Мальцева постановила протест прокурора Псковской области удовлетворить. Решение судьи Псковского городского суда Псковской области от 24.09.2025 отменено.

Жалоба защитника на постановление мирового судьи судебного участка №31 города Пскова от 31.03.2025 направлена на новое рассмотрение судье Псковского городского суда.

Согласно информации на сайте Псковского городского суда, 16 февраля материалы переданы в производство судье. Судебное заседание состоялось 12 марта. По информации пресс-службы суда, следующее заседание назначено на 14 апреля.

Добавим, сроки давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, согласно статье 4.5 КоАП РФ, - по истечении шести лет со дня совершения административного правонарушения.

Одновременно Псковский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении директора ООО «СДМ Проект» Елены Трошковой по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, а именно в даче взятки в виде автомобиля Exeed бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому. Продолжается исследование доказательств стороны обвинения. Осуществлен допрос свидетелей. Судебное заседание отложено для вызова свидетелей на 17 марта.