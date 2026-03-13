 
Псковский облсовпроф о правах беременных на работе

Беременность – период в жизни женщины, который требует особого внимания и защиты, в том числе и в сфере трудовых отношений. Российское законодательство предоставляет беременным женщинам ряд гарантий и прав, направленных на обеспечение их здоровья и защиту от дискриминации. Подробнее рассказала главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

- Ирина Владимировна, какие основные права и гарантии есть у беременных женщин на работе?

- Запрет дискриминации (статья 64 ТК РФ): Работодатель не имеет права отказывать в заключении трудового договора или увольнять женщину только по факту беременности. Любые решения, связанные с работой, не должны быть мотивированы беременностью. Также беременная женщина обязана пройти медицинское освидетельствование для получения листка нетрудоспособности (больничного) по беременности и родам.

- Как происходит оплата периода беременности и родов?

- Больничный по беременности и родам оплачивается в размере 100% среднего заработка за последние два календарных года. Законность этого обеспечивается федеральным законом от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Также есть материнский капитал. Он предоставляется при рождении или усыновлении второго, третьего или последующих детей.

- При этом накладываются какие-либо ограничения для беременной?

- По медицинскому заключению, беременную женщину могут временно отстранить от работы, связанной с вредными и (или) опасными условиями труда, тяжелой работой, ночным трудом, командировками и работой в выходные дни. В этом случае работодатель обязан предложить ей другую работу, соответствующую медицинским рекомендациям. Затем беременной предоставляется отпуск по беременности и родам продолжительностью 140 дней при одноплодной беременности и 194 дня при многоплодной беременности.

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения ребенком возраста 3 лет. В период отпуска по уходу за ребенком сохраняется трудовой стаж. По желанию женщины ежегодный отпуск предоставляется перед отпуском по беременности и родам, непосредственно после него и после окончания отпуска по уходу за ребёнком.

- Законно ли уволить беременную женщину с работы?

- Согласно статье 261 Трудового кодекса РФ, увольнение беременной женщины по инициативе работодателя не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Допустимо увольнение беременной женщины в связи с истечением срока трудового договора, с некоторыми ограничениями. В некоторых случаях, по согласованию с работодателем, беременная женщина может перейти на неполный рабочий день или гибкий график работы.

Беременность — это не «слабость», а особое состояние, которое государство обязало защищать. Не бойтесь отстаивать свои права — закон на вашей стороне.

По материалам Псковского областного совета профсоюзов 

