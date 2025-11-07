Общество

Магнитная буря началась на Земле в ночь на 8 ноября

Магнитная буря началась на Земле в ночь на 8 ноября после прихода одного из облаков плазмы от вспышек на Солнце 5-6 ноября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изображение от freepik

«Около 3 часов ночи по московскому времени зарегистрировано внезапное начало магнитной бури уровня G2.3, находящейся в диапазоне между средним и сильным значениями. Событие отождествляется с солнечными вспышками 5-6 ноября 2025 года», - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что планету всё же задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых ожидалась вчера, но «со всей очевидностью, всё же прошла мимо планеты».

Предыдущая магнитная буря, которую породила корональная дыра на Солнце, была 7 ноября. Как ожидали учёные, она должна была усилиться с приходом плазмы от вспышек и стать самой мощной в году. Однако магнитосфера Земли к этому времени успела успокоиться, пишет РИА Новости.

«В целом, за последние 3 суток, с 6 по 8 число, наблюдались (и всё ещё наблюдаются) самые сильные бури более чем за месяц. Последнее схожее событие было 1-3 октября 2025 года. В то же время, количество зелёных вставок на графике ясно показывает, что всё могло быть гораздо напряженнее, и событие прошло, в общем-то, по неожиданно благоприятному сценарию», - уточнили в Лаборатории.