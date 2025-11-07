Псковcкая обл.
Общество

Аэропорт Пскова снова открыт для воздушных судов

08.11.2025 11:20|ПсковКомментариев: 0

Временные ограничения на полеты воздушных судов (ВС) были сняты в аэропорту Пскова. Об этом 8 ноября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Псковская Лента Новостей
