Великолукские четвероклассники освоили пожарную безопасность

Лекцию о правилах пожарной безопасности провел заместитель начальника пожарно-спасательной части №6 города Великие Луки Никита Пантелеев, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

«На текущей неделе заместитель начальника пожарно-спасательной части №6 города Великие Луки Никита Пантелеев посетил МБОУ "СОШ №5" с познавательным рассказом о правилах пожарной безопасности. Из уст настоящего пожарного ребята узнали, как правильно себя вести, если в доме вспыхнул огонь, куда звонить и что говорить в такой ситуации. Учащиеся также смогли примерить боевую экипировку и почувствовать себя в роли огнеборцев», - сообщили в МЧС.

Также в МЧС отметили, что такие уроки не проходят для школьников бесследно. Они оставляют большое впечатление о героической службе спасателей и дают ценные знания, которые могут однажды спасти жизнь.