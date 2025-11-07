Общество

Александр Козловский встретился с бывшими узниками фашистских концлагерей

С бывшими несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей встретился депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, сообщается в его Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«На этой неделе в Пскове состоялась особенная встреча — с бывшими несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей. Вместе с Валерием Игоревичем Филимоновым мы побывали в музее, созданном руками самих членов этой организации. Каждая фотография, каждый экспонат — часть их памяти, боль и сила одновременно», - сообщил Александр Козловский.

Он отметил важность передачи молодому поколению правды о Великой Отечественной войне.

«За чашкой чая разговор получился очень искренним и тёплым. Говорили о прошлом, о сегодняшнем дне, о том, как важно передавать молодому поколению правду о войне. Руководитель объединения Раиса Петровна Кузина рассказала, что они активно работают со школьниками, ведут уроки мужества, пополняют музейную коллекцию. Искренне благодарен Раисе Петровне и всем активистам за их труд, за то, что сохраняют память и делятся ею с детьми и молодежью. Это — настоящая просветительская работа, без которой невозможно воспитать патриотизм и уважение к истории. Память жива, пока есть люди, которые её хранят», - добавил депутат.