Общество

На Солнце произошел мощный взрыв, направленный прямо на Землю

09.11.2025 13:40|ПсковКомментариев: 0

На Солнце зафиксирован сильный взрыв, который произошел на линии Солнце-Земля. Об этом сообщили в официальном канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Фото и видео: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН / Telegram

«Окончательный балл — X1.79, что соответствует высшему уровню», — отметили специалисты.

Согласно полученным данным, на телескопах наблюдается выброс плазмы вдоль линии Солнце-Земля, частично смещенный к северу. «По поступающим изображениям с космических телескопов подтверждается уход с Солнца значительных объемов вещества, выброшенных в межпланетное пространство», — добавили астрономы.

Хотя направление выброса несколько отклонено от Земли, это смещение выглядит незначительным. «Воздействие на планету должно быть близко к фронтальному», — подчеркнули эксперты.

Вспышка произошла в «легендарной» области 4274, и максимум излучения был зарегистрирован в 10:35 по московскому времени. «Взрыв произошел после довольно продолжительной паузы около 3 суток, в течение которых Солнце от режима крупных вспышек перешло в режим сжигания энергии во множестве небольших событий. Вчера во второй половине дня на вспышечных графиках произошли значительные изменения — слабые события почти пропали, что можно было интерпретировать как полное истощение вспышечной энергии, так и как возврат к прежнему режиму больших взрывов. Произошедшая вспышка дает ясный ответ на этот вопрос, а заодно наводит на определенные мысли о прогнозе на характер солнечной активности в ближайшие дни», — пояснили в лаборатории.

Специалисты также отметили, что основные активные центры на Солнце продолжают находиться в непосредственной окрестности линии Солнце-Земля. «Во время вспышки был частично разрушен крупный протуберанец, который еще вчера наблюдался слева от активной области», — добавили они. Это может увеличить массу плазменного облака.

Псковская Лента Новостей
