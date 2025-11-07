Псковcкая обл.
В Псковской области создают группу из резервистов для борьбы с БПЛА

10.11.2025 11:06|ПсковКомментариев: 0

В российских регионах началась кампания по набору добровольцев в подразделения, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов. Закон, позволяющий использовать резервистов для таких целей не только в военное, но и в мирное время, был подписан президентом 4 ноября.

Изображение: «КоммерсантЪ»

Соответствующая работа ведется уже в двух десятках субъектов РФ. Резервисты, задействованные в первую очередь для борьбы с вражескими дронами, получат на этот период статус военнослужащих со всеми положенными льготами, включая социальные гарантии и выплаты.

Формирование специализированных отрядов резервистов началось еще до вступления в силу соответствующих поправок к законодательству. Одними из первых о создании отряда БАРС-47, предназначенного для отражения атак БПЛА и диверсий, объявили власти Ленинградской области. А к середине ноября, по данным из открытых источников, аналогичные кампании стартовали как минимум в 19 субъектах РФ

Привлекаться к защите важных объектов лица, пребывающие в мобилизационном людском резерве, будут в рамках специальных сборов, порядок проведения которых определит правительство. Проект соответствующего постановления, разработанный Минобороны, был размещен 7 ноября на портале проектов правовых актов. Согласно этому документу, возрастные ограничения для резервистов зависят от воинского звания: для солдат и сержантов — до 50 лет, для младших и старших офицеров — до 60–65 лет. Кандидаты должны иметь категорию годности по здоровью не ниже B, минимальное образование в девять классов и не иметь судимостей, пишет «КоммерсантЪ».

Ранее сообщалось, что членов «Дружины» хотят активнее привлекать к охране российско-белорусской границы в Псковской области.

