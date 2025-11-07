Общество

Суд взыскал с «Великолукского мясокомбината» 1 млн рублей за убытки от ДТП

Суд взыскал с ОАО «Великолукский мясокомбинат» в пользу ИП Потапова Р. О. 1 047 654 рублей убытков в виде упущенной выгоды вследствие невозможности получения арендной платы за использование поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Изображение сгенерировано ИИ

Суть спора заключается в том, что водитель, управлявший автомобилем, принадлежащим ОАО «Великолукский мясокомбинат», стал виновником ДТП, в результате которого был поврежден грузовик Foton, переданный по договору аренды третьему лицу. Предприниматель указал на то, что полученные повреждения сделали невозможным использование автомобиля с момента аварии до получения компенсации за его ремонт.

ИП изначально требовал взыскания суммы упущенной выгоды в размере 4 740 386 рублей, основываясь на расчете арендных платежей в размере 157 тысяч рублей в месяц. Для установления среднерыночной стоимости арендной платы суд назначил судебную экспертизу, которая определила стоимость аренды за более чем 30 месяцев в размере 1 047 954 рубля.

С учетом выводов экспертизы, предприниматель уменьшил свои исковые требования до указанной суммы, которую ответчик признал в полном объеме.

Судебное разбирательство подтвердило наличие всех необходимых обстоятельств для удовлетворения исковых требований: ущерб, противоправные действия причинителя вреда, причинно-следственная связь между действиями и последствиями, а также размер убытков.

Дело зарегистрировано под номером А52-1416/2025.