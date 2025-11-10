Госдума во втором чтении рассмотрит проект об ответственности за диверсии

Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за диверсионные преступления, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Государственная Дума 11 ноября планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, направленный на усиление защиты страны от диверсионно-террористических угроз», - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Госдумы ранее отмечал, что речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан, в условиях специальной военной операции решение таких задач требует дополнительных действий. По его словам, соавторами инициативы стали депутаты всех фракций, что говорит о том, что «мы одинаково понимаем необходимость усиления защиты страны от диверсионно-террористических угроз».
Володин подчеркивал, что в настоящее время вербовщики нацелены на подростков и студентов, для этого чаще всего используют социальные сети и общение через компьютерные игры. По его мнению, важно защитить граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков.
Согласно законопроекту, за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности будет грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.
Еще одно предложение — усиление уголовной ответственности за диверсионные преступления по аналогии с уже действующей ответственностью за терроризм, в том числе отмена по всем ним сроков давности, запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, запрет на смягчение наказания ниже санкции, предусмотренной статьей УК РФ и др.
Кроме того, предлагается установить возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности с 14 лет, равно как за участие в террористической деятельности, а также другие особо тяжкие преступления, в том числе убийство, пишет РИА Новости.
Законопроект был внесен 419 депутатами, среди авторов — председатель Госдумы и лидеры всех политических фракций.