Общество

Росздравнадзор отреагировал на жалобы о дефиците вакцин от ротавируса

Стабильные поставки вакцины для профилактики ротавируса отмечаются в РФ в 2025 году, за 10 месяцев в оборот введено 545 тыс. упаковок вакцин, остатки составляют свыше 180 тыс. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что родители жалуются, что не могут сделать детям прививку от ротавирусной инфекции, в восьми регионах РФ прививку нельзя сделать даже в частных клиниках. Уточняется, что причина в меньшем объеме поставок этого препарата.

«В 2025 году отмечаются стабильные поставки вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, так за 10 месяцев текущего года в гражданский оборот введено свыше 545 тыс. упаковок вакцин, тогда как за весь 2024 год - 363 тыс. упаковок. На сегодняшний день по данным системы маркировки лекарств остатки вакцины для профилактики ротавирусной инфекции составляют свыше 180 тыс. упаковок, большая часть из них - в медицинских учреждениях и на складах дистрибьютеров», - говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре добавили, что вакцинация от ротавирусной инфекции не входит в национальный календарь прививок и организуется регионами по их решению, пишет ТАСС.