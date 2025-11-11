Общество

Национальный парк «Себежский» представили на фестивале «Золотая черепаха»

На XIX Международном фестивале дикой природы «Золотая черепаха» в Москве в Новой Третьяковке состоялась презентация федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Себежский», сообщили в группе охранной зоны «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Национальный парк «Себежский»

Участники фестиваля познакомились с трансграничным историко-патриотическим туристским маршрутом «Природа памяти - память природы».

Уличные экспозиции маршрута, такие как «Край партизанской славы» (Курган Дружбы), «Дот» (д. Дедино) и «Сожженные деревни» (д. Бондари), открыли 5 июля.

Также на фестивале прошел показ нового экспозиционно-выставочного пространства «Школа партизанского мастерства» в деревне Жуки. Открытие этого пространства состоится 19 ноября при участии Минприроды России и Республики Беларусь.

«Национальный парк «Себежский» отметил, что выставка-квест «В чем сила?!» привлекла большое количество посетителей. В этой интерактивной форме участники узнавали факты о жизни и деятельности князя Александра Невского.