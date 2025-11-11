Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю упала на 26%

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит еженедельный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на территории региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, с 3 по 9 ноября зарегистрировали 2159 случаев ОРВИ, что на 26% ниже уровня предыдущей недели.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 56,8%. В городе Пскове зарегистрировали 863 случая ОРВИ, или 40,1% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировали 22 человека с симптомами ОРВИ, что на 13 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что прививку от гриппа лучше получить до начала подъема заболеваемости. А прививаться необходимо ежегодно, поскольку вирусы гриппа постоянно мутируют, появляются измененные и новые штаммы.

Профилактические прививки в первую очередь рекомендованы детям и людям с высоким риском развития осложнений при заболевании гриппом.

Для получения прививки против гриппа необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства.

При появлении в семье больного нужно изолировать его от окружающих, выделить ему отдельные посуду и полотенце, чаще проветривать комнату и ежедневно проводить влажную уборку, отметили в ведомстве. Ребенка с признаками даже небольшого недомогания рекомендуют оставлять дома.