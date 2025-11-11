Заплыв в тыкве в Плюсском районе внесли в Международную книгу рекордов

Заплыв в тыкве под парусом петербурженки Юлии Богдановой официально подтвердили эксперты Международной книги рекордов INTERRECORD: Official Excellence и занесли в Реестр рекордов России.
Фото: Реестр рекордов России
«Осеннее озеро. Тишина. И вдруг — по глади воды плывёт гигантская тыква под алым парусом. Не шутка, не постановка — настоящий первый в мире заплыв на тыкве под парусом, зафиксированный коллегией Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD и Реестра рекордов России. 4 октября 2025 года, Псковская область, озеро Стречно. На глазах у свидетелей Юлия Богданова сделала то, во что никто не верил: превратила тыкву в судно, природу — в союзника, а ветер — в двигатель своего рекорда», - говорится в сообщении.
Официально данный рекорд подтвердили 10 ноября.
Напомним, в прошлом году женщина также устроила заплыв в тыкве, но у не получилось проплыть в импровизированной лодке далеко, так как стемнело.
Фото с прошлогоднего заплыва