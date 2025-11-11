Общество

Заплыв в тыкве в Плюсском районе внесли в Международную книгу рекордов

Заплыв в тыкве под парусом петербурженки Юлии Богдановой официально подтвердили эксперты Международной книги рекордов INTERRECORD: Official Excellence и занесли в Реестр рекордов России.

Фото: Реестр рекордов России

«Осеннее озеро. Тишина. И вдруг — по глади воды плывёт гигантская тыква под алым парусом. Не шутка, не постановка — настоящий первый в мире заплыв на тыкве под парусом, зафиксированный коллегией Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD и Реестра рекордов России. 4 октября 2025 года, Псковская область, озеро Стречно. На глазах у свидетелей Юлия Богданова сделала то, во что никто не верил: превратила тыкву в судно, природу — в союзника, а ветер — в двигатель своего рекорда», - говорится в сообщении.

Официально данный рекорд подтвердили 10 ноября.

«Этот случай — напоминание, что границы возможного существуют лишь в воображении. Даже самая простая идея может стать мировой сенсацией, если в ней есть смелость и точность», - отметил Международный арбитр Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence Юделкис Диас.

Напомним, в прошлом году женщина также устроила заплыв в тыкве, но у не получилось проплыть в импровизированной лодке далеко, так как стемнело.

Фото с прошлогоднего заплыва