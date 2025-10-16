Общество

Вторая глава тыквенной саги: дачница вышла в озеро Стречино в Плюсском районе на алых парусах

В Плюсском районе снова состоялось необычное водное мероприятие. Жительница Санкт-Петербурга Юлия Богданова, которая в прошлом году уже удивляла публику заплывом в тыкве, повторила свой успех. На этот раз плавание по озеру Стречино было приурочено к знаменитому празднику выпускников «Алые паруса». Снимки с необычной фотосессии женщина разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юлия Богданова / «ВКонтакте»

«Праздник "Алые паруса" обычно проводится с масштабным музыкально-пиротехническим шоу, проходящим на воде — на Неве в Санкт-Петербурге. Главным символом мероприятия является парусник с алыми парусами. Я решила, что мне нужен свой праздник на даче в Псковской области. И я это сделала!» — пишет Юлия Богданова.

Смотрите также В Плюсском районе женщина повторила прошлогодний заплыв в тыкве

Напомним, в прошлом году у женщины не получилось проплыть в импровизированной лодке далеко, так как стемнело.

Год назад Юлия Богданова вырастила тыкву весом 226 килограммов на своем приусадебном участке в деревне Игомель Плюсского района и решила использовать ее, как лодку. Первый заплыв состоялся 5 октября 2024 года.