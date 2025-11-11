Общество

Псковские школьники примерили на себя роли судей, прокуроров и адвокатов в деловой игре

О том, кто такие прокурор, судья, следователь и адвокат, и в чем заключается их работа, учащимся Тямшанской средней школы и Социально-экономического лицея № 21 рассказал Псковский городской суд, пригласив детей на уникальную деловую игру «Мир юридических профессий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Фото здесь и далее: прокуратура Псковской области / Telegram

В Псковском городском суде прошло игровое судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании в отношении вымышленного несовершеннолетнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу с участием помощника прокурора города Пскова Ярослава Андреева.

Мероприятие прошло в формате погружения в профессию. Участники смогли на себе почувствовать, каково это — вершить правосудие, защищать права и выступать с обвинительной речью.

После игрового судебного заседания школьники задали участвующим лицам интересующие их вопросы, касающиеся специфики юридической профессии и поступления в ведомственные вузы.