Коллектив псковского «Соцтурпрофа» передал партию игрушек для больных детей

Коллектив профсоюзного бюро путешествий «Соцтурпроф» передал партию игрушек для детей в рамках акции «Коробка храбрости». Куклы, машинки, конструкторы и электропоезд предназначены для юных пациентов, проходящих длительное лечение в больницах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

«Главная цель акции, организованной партией «Единая Россия» и поддержанной Федерацией независимых профсоюзов России, — подарить радость и отвлечь от тяжелых будней детей, которые проходят длительное лечение и реабилитацию в хосписах, онкологических центрах и других медицинских учреждениях. Для этих ребят даже маленький сюрприз способен стать источником сил и хорошего настроения. Все желающие могут внести свой вклад в доброе дело», - рассказали в облсовпрофе.

Игрушки для маленьких пациентов принимают и сейчас. В здании Дома профсоюзов на первом этаже установлена специальная коробка для сбора подарков. Организаторы призывают псковичей быть внимательными при выборе содержимого: игрушки должны быть новыми и безопасными.