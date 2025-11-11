Общество

Антон Мороз: Ситуация с городским освещением в Пскове постепенно улучшается

Ситуация с городским освещением в Пскове постепенно улучшается — в последние годы ведётся активная работа по установке новых светильников, замене старых ламп на энергосберегающие, модернизации сетей, сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Конечно, проблемные участки ещё остаются. Особенно это касается дворовых территорий и небольших улиц, где освещение либо слабое, либо отсутствует вовсе», - отметил Антон Мороз.

Обращения от жителей по этой проблеме действительно поступают, продолжил депутат. Чаще всего люди жалуются на перегоревшие лампы, тёмные проходы между домами или неосвещённые детские площадки. «Такие сигналы мы обязательно фиксируем и передаём в администрацию города и управляющие компании, чтобы они приняли меры», - заверил Антон Мороз.

«Освещение — это не просто вопрос комфорта, а вопрос безопасности. Люди должны чувствовать себя спокойно, когда возвращаются домой вечером. Поэтому этот вопрос находится на постоянном контроле, и я планирую дальше держать его в приоритете при работе с обращениями граждан», - заключил депутат.