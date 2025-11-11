Общество

Умер актер из «Ментовских войн» Иван Фирсов

Актер Иван Фирсов, известный по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Невский», умер на 58-ом году жизни.

Фото: Кинокомпания Гамма, 2012

«Иван Фирсов покинул нас 10 ноября», – сообщила знакомая актера.

По словам женщины, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

Фирсов родился 30 января 1968 года в Ленинграде. Его актерская карьера началась в 2010 году с исполнения роли в эпизоде сериала «Дознаватель». За свою профессиональную деятельность он снялся в более чем 20 проектах, среди которых такие сериалы, как «Ментовские войны-9», «Невский», «Морские дьяволы. Особое задание», «Условный мент-2», пишет РИА Новости.